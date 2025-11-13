Language
    Bihar Election 2025: पटना की हर विधानसभा का होगा अलग मतगणना केंद्र, काउंटिंग के लिए रहेंगी 14-14 टेबल

    By Pawan Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    पटना जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग मतगणना कक्ष होगा, जिसमें 14 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से एएन कालेज में होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि मतगणना को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को सभी मतगणना कर्मियों व पर्यवेक्षकों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग मतगणना कक्ष बनाए गए हैं और हर एक में सहायक निर्वाची पदाधिकारी की मेज के अलावा 14-14 टेबल मतगणना के लिए रहेंगी।

    हर टेबल पर तीन मतगणना कर्मी होंगे, जिन्हें साफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा। सभी टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक सहायक व एक माइक्रो आब्जर्वर मतगणना की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देंगे।

    इसके अलावा हर टेबल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में एक माइक्रो आर्ब्जवर भी रहेंगे। पोस्टल बैलट की गिनती के लिए अलग टेबल लगाए गए हैं, जिन पर चार कर्मी, एक पर्यवेक्षक, दो सहायक और एक माइक्रो आब्जर्वर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त रहेंगे।

    मतगणना के हर राउंड की होगी घोषणा

    मतगणना केंद्र में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही मतगणना केंद्र में कोई भी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी।

    मतगणना के प्रत्येक राउंड का परिणाम निर्वाची पदाधिकारी द्वारा घोषित किया जाएगा। ईवीएम-वीवीपैट और पोस्टल बैलट की गिनती के सुचारू संचालन के लिए तीन बड़ी टीमों, निर्वाची पदाधिकारी टीम, परिचालन टीम व वज्रगृह टीम का गठन किया गया है।

    तकनीकी कार्यों के लिए नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। मतगणना से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदनों, डाटा संग्रहण एवं राउंडवार प्रविष्टि आदि कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु जिलास्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी का सेल एवं डाटा सेंटर सक्रिय रहेगा।

    मतगणना कर्मियों के लिए रहेंगी सभी सुविधाएं

    डीएम ने कार्मिक कल्याण कोषांग के पदाधिकारियों को मतगणना केंद्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। शौचालय, स्वच्छ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन, यातायात प्रबंधन इत्यादि बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

    कार्मिक कोषांग, आदर्श आचार संहिता कोषांग, वज्रगृह सह मतगणना कोषांग, ईवीएम कोषांग, मीडिया कोषांग, कार्मिक कल्याण कोषांग, पोस्टल बैलट कोषांग, विधि-व्यवस्था संधारण कोषांग, जिला निर्वाचन समन्वय कोषांग सहित सभी संबंधित कोषांगों के पदाधिकारियों को समन्वय कर आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराते हुए मतगणना कराने को कहा गया है।