खेसारी लाल और रवि किशन के बीच जमकर हुई थी जुबानी जंग, NDA की प्रचंड जीत पर क्या बोले BJP सांसद
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, जिस पर पीएम मोदी ने जनता को बधाई दी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताया। चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) का परिणाम आ गया है और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। एनडीए 203 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो वहीं महागठबंधन 34 सीटों पर आगे है। पीएम मोदी ने भी जीत के बाद बिहार की जनता को बधाई दी और भरोसा दिलाया कि वह बिहार की जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे।
वहीं एनडीए की प्रचंड जीत पर भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रविकिशन गदगद नजर आए। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर इस जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा- बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के नेतृत्व पर विश्वास जितने के लिए देवतुल्य जनता-जनार्दन और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। यह जनादेश दिखाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समग्र विकास मॉडल पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है।
महागठबंधन की विरासत पर चोट,— Ravi Kishan (@ravikishann) November 14, 2025
जनता के विश्वास का प्रबल दिखा है विस्फोट। #BiharElection2025🔱🚩 pic.twitter.com/VFrjOyyilA
उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे हर क्षेत्र में जो काम धरातल पर उतरा, लोगों ने उसे महसूस किया और उसी विश्वास के साथ अपना मत दिया। वह जनता की उम्मीदों पर आगे भी खड़े उतरेंगे और विकास के हर काम बिहार में होंगे।
बता दें, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन और खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी। खेसारी लाल यादव और दिनश लाल यादव के बीच भी काफी जुबानी जंग देखने को मिली थी। इसके वीडियो भी काफी वायरल हुए थे। खेसारी लाल ने एक पुराने वीडियो में कहा था कि अगर राम मंदिर की जगह अस्पताल बनता, तो हिंदू-मुस्लिम दोनों का इलाज होता। इस पर रविकिशन ने कहा था कि खेसारी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा भी दोनों सुपरस्टार का बयान सुर्खियां बटोरी थी।
