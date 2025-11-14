Bihar Vidhan Sabha chunav Result 2025: बिहार चुनाव में मंत्रियों की किस्मत दांव पर... जानें कौन आगे, कौन पीछे?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में मंत्रियों की सीटों पर मुकाबला रोमांचक है। शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बढ़त बनाई है। सम्राट चौधरी तारापुर से आगे हैं, जबकि विजय सिन्हा लखीसराय से पीछे चल रहे हैं। नितिन नवीन बांकीपुर से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जेडीयू की लेसी सिंह और विजय कुमार चौधरी भी आगे हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं, मंत्रियों की सीटों पर मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक के रुझानों में स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यह चुनाव कई बड़े नेताओं के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। शुरुआती रुझान दिखाते हैं कि एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है और उसके कई मंत्री आरामदायक स्थिति में पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ को शुरुआती झटके मिले हैं।
सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में शामिल तारापुर सीट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बढ़त हासिल कर ली है। दूसरी ओर, एनडीए के ही वरिष्ठ नेता और प्रभावशाली चेहरा विजय सिन्हा लखीसराय से पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जो गठबंधन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
बांकीपुर सीट पर मंत्री नितिन नवीन ने लगातार बढ़त बनाए रखी है। वे खुद अपनी जीत को लेकर बेहद आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं और उन्होंने बयान दिया है कि इस बार “2010 से भी बड़ी जीत” दर्ज होगी।
सीवान सीट पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, हालांकि मुकाबला कड़ा बना हुआ है।
जेडीयू के दिग्गज नेता और मंत्री लेसी सिंह धमदाहा से मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। वहीं, राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से अच्छी खासी बढ़त बना चुके हैं।
दोनों नेताओं के प्रदर्शन ने जेडीयू कैंप में उत्साह बढ़ाया है।
पूर्व डिप्टी सीएम और मंत्री रेणु देवी भी बेतिया सीट से आगे चल रही हैं, जिससे पश्चिम चंपारण क्षेत्र में NDA की बढ़त और मजबूत होती दिख रही है।
इस चुनाव में कुल 36 मंत्रियों में से 29 की किस्मत आज तय होनी है, जिनमें भाजपा के 16 और जेडीयू के 13 नेता शामिल हैं। दोपहर तक कई महत्वपूर्ण सीटों की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।
मतगणना के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सुबह पटना के शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की और दावा किया कि “जंगलराज के युवराज को जनता करारा जवाब देगी।” वहीं मंत्री नितिन नवीन ने 200 से ज्यादा सीटों के साथ NDA सरकार बनने का विश्वास जताया है।
जैसे-जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हैं, मंत्रियों की सीटों पर मुकाबला और भी रोमांचक होता जा रहा है, और कुछ ही घंटों में तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।
