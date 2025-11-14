Bihar Vidhan Sabha chunav Result 2025: बिहार चुनाव में मंत्रियों की किस्मत दांव पर... जानें कौन आगे, कौन पीछे?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं, मंत्रियों की सीटों पर मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक के रुझानों में स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यह चुनाव कई बड़े नेताओं के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। शुरुआती रुझान दिखाते हैं कि एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है और उसके कई मंत्री आरामदायक स्थिति में पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ को शुरुआती झटके मिले हैं।

सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में शामिल तारापुर सीट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बढ़त हासिल कर ली है। दूसरी ओर, एनडीए के ही वरिष्ठ नेता और प्रभावशाली चेहरा विजय सिन्हा लखीसराय से पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जो गठबंधन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

बांकीपुर सीट पर मंत्री नितिन नवीन ने लगातार बढ़त बनाए रखी है। वे खुद अपनी जीत को लेकर बेहद आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं और उन्होंने बयान दिया है कि इस बार “2010 से भी बड़ी जीत” दर्ज होगी।