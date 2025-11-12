Bihar Election 2025 Live: बिहार में NDA की जीत के आसार, राजनीतिक हलचल तेज

12 Nov 2025 10:04:05 AM

Bihar Election 2025 Live: एग्जिट पोल पर बोले JDU प्रवक्ता, कहा- हमारा काम बोल रहा है

JDU नीरज कुमार ने Bihar Assembly Election 2025 Exit Poll पर कहा, "एग्जिट पोल को इग्जैक्ट पोल कहकर कोई दावा नहीं कर सकता है लेकिन मतदाताओं का रुझान ये स्पष्ट करता है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी। महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा और महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती हैं। विपक्ष राजनीतिक रूप से दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार पराजय हो रही है। यही हाल 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा, 2020 का विधानसभा चुनाव में रहा और 2024 के चुनाव में भी रहा। नीतीश कुमार का काम बोल रहा है, लेकिन ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं, जिन पर 4-4 राज्यों में मामला दर्ज है।"