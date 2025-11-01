Bihar Election Live Update: राजद ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, बिहार सरकार पर लगाया ये आरोप
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या से राजनीति गरमाई हुई है, आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है, जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इस बीच मोकामा में दुलारचंद यादव के मर्डर से बिहार की सियासत गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ...
Bihar Election Live: राजद ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, बिहार सरकार पर लगाया ये आरोप
EC को चिट्ठी लिखकर बिहार सरकार पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि इसके पीछे मकसद यह था कि मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट का एक ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क होता है। अगर आप मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू होने के दौरान पैसे बांटते हैं, तो यह रिश्वतखोरी मानी जाती है। अगर आप इस तरह से वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो चुनाव आयोग ने पहले भी ऐसे मामलों में पॉजिटिव कदम उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह पॉजिटिव पहल लोकल सरकार को एक मैसेज देगी।"
Bihar Election Live: CM नीतीश कुमार ने जारी किया वीडियो, बिहारवासियों से की ये अपील
एक वीडियो मैसेज में बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि आपने मुझे 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। जब हमने पद संभाला था, तब बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आपकी सेवा की है। चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों, ऊंची जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, अति पिछड़ी जाति के हों, दलित हों, या महादलित हों, सबके लिए काम किया गया है। मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब, बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बल्कि सम्मान की बात है। बिहार का विकास सिर्फ़ NDA ही कर सकता है। केंद्र और राज्य दोनों जगह NDA सरकार होने से विकास की गति बहुत तेज हो गई है।
प्रिय प्रदेशवासियो,— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 1, 2025
आइए मिलकर बनाएं नया बिहार।@NitishKumar #Bihar #NitishKumar #JDU #JanataDalUnited #25Se30FirSeNitish pic.twitter.com/XxTqqVaWTp
Bihar Election Live: 'राहुल गांधी NDA के स्टार प्रचारक', BJP नेता ने कसा तंज
Biha Chunav Live: भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा, "मैं हमेशा राहुल गांधी पर कहता हूं कि वे NDA के स्टार प्रचारक हैं, जब भी वे अपना मुंह खोलते हैं, NDA के पक्ष में खोलते हैं। जिस तरह से उन्होंने छठ पूजा का अपमान किया है, उसके बाद बिहार के लोग सोच रहे हैं कि यह कौन व्यक्ति है, जो बिहार में प्रचार कर रहा है और छठी मैया का अपमान भी कर रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग, बिहार आने के बाद न तो बिहार की संस्कृति को समझते हैं और न ही बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं, इस बार कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ेगा।"
Bihar Chunav Live: तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रचार करेंगे तेजप्रताप, रोहिणी पर भी दिया बयान
Bihar Election Live Update: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने मोकामा मर्डर केस पर कहा कि पूरे बिहार की स्थिति बहुत खराब है। इसमें प्रशासन के लोगों को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाए न हो। वहीं तेजस्वी यादव के महुआ जाने के सवाल पर तेजप्रताप ने कहा कि वह भी राघोपुर जाएंगे।
#WATCH पटना, बिहार: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, "पूरे बिहार की स्थिति बहुत खराब है। इसमें प्रशासन के लोगों को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाए न हो…" (31.10) pic.twitter.com/ZupwxAY3bM— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025