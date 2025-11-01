Bihar Election Live Update: राजद ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, बिहार सरकार पर लगाया ये आरोप

1 Nov 2025 9:34:20 AM

Bihar Election Live: CM नीतीश कुमार ने जारी किया वीडियो, बिहारवासियों से की ये अपील

एक वीडियो मैसेज में बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि आपने मुझे 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। जब हमने पद संभाला था, तब बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आपकी सेवा की है। चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों, ऊंची जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, अति पिछड़ी जाति के हों, दलित हों, या महादलित हों, सबके लिए काम किया गया है। मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब, बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बल्कि सम्मान की बात है। बिहार का विकास सिर्फ़ NDA ही कर सकता है। केंद्र और राज्य दोनों जगह NDA सरकार होने से विकास की गति बहुत तेज हो गई है।