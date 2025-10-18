Language
    Bihar Election 2025 Live Update: नीतीश के नेतृत्व को चिराग का समर्थन, कहा- NDA में कोई भ्रम नहीं

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:49 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। इस चरण में कुल 122 सीटों के लिए नामांकन लिए जा रहे हैं। नामांकन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। संभावना है कि आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

    नीतीश के नेतृत्व को चिराग का समर्थन

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर नामांकन लिए जा रहे हैं। जिसके लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में संभावना है कि आज कई सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे।
