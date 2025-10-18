Bihar Election 2025 Live Update: नीतीश के नेतृत्व को चिराग का समर्थन, कहा- NDA में कोई भ्रम नहीं

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर नामांकन लिए जा रहे हैं। जिसके लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में संभावना है कि आज कई सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे।



