Bihar Election Live Update: चुनाव प्रचार के दौरान पवन सिंह की पत्नी का NDA प्रत्याशी से हुआ आमना-सामना

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियां प्रचार में जोर-शोर से लगी हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। समर्थकों का दावा है कि अनंत सिंह को समाजवादी पार्टी से न्याय का भरोसा मिला है।

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Sun, 02 Nov 2025 09:01 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है, जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का भी बिहार दौरा है, जिसमें वह जनता से NDA के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस बीच मोकामा में दुलारचंद यादव के मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ...

    2 Nov 20259:01:20 AM

    Bihar Chunav Live: चुनाव प्रचार के दौरान पवन सिंह की पत्नी का NDA प्रत्याशी से हुआ आमना-सामना

    बिहार की काराकाट विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। शनिवार को कैंपेनिंग के दौरान NDA उम्मीदवार और JD(U) नेता महाबली सिंह का सामना निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह से हुआ। दोनों ने थोड़ी देर बात की और फिर अपने-अपने कैंपेन के लिए आगे बढ़ गए।

    2 Nov 20258:52:35 AM

    Bihar Chunav Live: पीएम मोदी की जनसभा को लेकर सुरक्षा सख्त, DM ने दी व्यवस्थाओं की जानकारी

    Bihar Chunav 2025: आज पटना में PM मोदी के रोड शो पर पटना के DM डॉ. थियागराजन SM ने कहा, "सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से, सभी जरूरी सुरक्षा और एहतियाती कदम उठाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे इवेंट पर CCTV से कड़ी नजर रखी जाएगी। कड़ी निगरानी रखी जाएगी, और यह पक्का करने के लिए साफ निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा में कोई चूक न हो। सीनियर अधिकारियों की देखरेख में, कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी रुकावट के होगा।"

    2 Nov 20258:27:21 AM

    Bihar Chunav Live: अनंत सिंह ने खुद दी गिरफ्तारी, समर्थकों का दावा- SP ने दिया है न्याय का भरोसा 

    JD(U) नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं और उन्हें भरोसा है कि वह आने वाले चुनावों में जीतेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्चाई और न्याय की जीत होगी, और यह भी कहा कि यह चुनाव सिर्फ अनंत सिंह नहीं बल्कि मोकामा के लोग लड़ रहे हैं।