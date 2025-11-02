Bihar Election Live Update: चुनाव प्रचार के दौरान पवन सिंह की पत्नी का NDA प्रत्याशी से हुआ आमना-सामना

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है, जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का भी बिहार दौरा है, जिसमें वह जनता से NDA के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस बीच मोकामा में दुलारचंद यादव के मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ...