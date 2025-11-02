Bihar Election 2025: विदेशी राजनायिकों का डेलीगेशन पहुंचा बिहार, विधानसभा चुनाव के दौरान करेंगे ये काम
पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। जापान और यूके समेत कई देशों के राजनयिकों का दल दो दिन के दौरे पर बिहार पहुंचा है। यह दौरा भाजपा के चुनाव अभियान और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए है। प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेताओं से मिलेगा और चुनावी क्षेत्रों का दौरा करेगा। बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे, जिनकी मतगणना 14 नवंबर को होगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच जापान और UK समेत कई देशों के दूतावासों के विदेशी डिप्लोमैट्स का एक डेलिगेशन रविवार को दो दिन के दौरे पर बिहार आया।
यह दौरा BJP के चुनाव कैंपेन और भारत के लोकतांत्रिक प्रोसेस को देखने के लिए है। इस डेलिगेशन में इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और साउथ अफ्रीका के डिप्लोमैट्स भी शामिल हैं।
बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा द्वारा शुरू की गई 'Know BJP' पहल के तहत यह दौरा राजनयिकों को बीजेपी के कामकाज, पहुंच और संगठनात्मक ताकत से परिचित कराने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भारत की चुनावी प्रक्रिया की ऑन-ग्राउंड समझ देने के लिए है।
उन्होंने कहा, "प्रतिनिधिमंडल पार्टी के सीनियर नेताओं से बातचीत करेगा, अभियान की गतिविधियों को देखेगा और मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेगा।" इससे पहले, इसी तरह के प्रतिनिधिमंडल राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के चुनाव प्रबंधन और अभियान के तरीकों का अनुभव करने के लिए गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का दौरा कर चुके हैं।
बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ
