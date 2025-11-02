Bihar Election 2025: विदेशी राजनायिकों का डेलीगेशन पहुंचा बिहार, विधानसभा चुनाव के दौरान करेंगे ये काम 

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच जापान और UK समेत कई देशों के दूतावासों के विदेशी डिप्लोमैट्स का एक डेलिगेशन रविवार को दो दिन के दौरे पर बिहार आया।

यह दौरा BJP के चुनाव कैंपेन और भारत के लोकतांत्रिक प्रोसेस को देखने के लिए है। इस डेलिगेशन में इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और साउथ अफ्रीका के डिप्लोमैट्स भी शामिल हैं।

बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा द्वारा शुरू की गई 'Know BJP' पहल के तहत यह दौरा राजनयिकों को बीजेपी के कामकाज, पहुंच और संगठनात्मक ताकत से परिचित कराने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भारत की चुनावी प्रक्रिया की ऑन-ग्राउंड समझ देने के लिए है।