रिजल्ट से पहले मोकामा से पटना तक जीत की तैयारी, 'छोटे सरकार' के घर जश्न का माहौल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मोकामा से पटना तक जीत का माहौल छा गया है। जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास (माल रोड) पर न सिर्फ रंगीन पंडाल सज चुके हैं, बल्कि हवा में तैरती पूड़ी की खुशबू और छनते रसगुल्ले की मिठास ने चुनावी माहौल को और मीठा बना दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

50,000 लोगों के लिए भोज की तैयारी अनंत के समर्थकों के अनुसार करीब 50 हजार लोगों के लिए भोजन की तैयारी चल रही है। आयोजन भव्य होगा। सुबह से ही रसोई में बड़े-बड़े बर्तनों में पूड़ी और सब्जी बनाई जा रही है। मिठाई की दुकानों से रसगुल्ले और लड्डू मंगाए जा रहे हैं।

परिसर में सजी कुर्सियों की कतारें और फूलों की झालरें यह साफ दिखा रही हैं कि नतीजों से पहले ही जश्न की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। मोकामा से लेकर पटना तक इस उत्साह ने बिहार के चुनावी तापमान को आसमान पर पहुंचा दिया है।

दो बाहुबलियों का महामुकाबला मोकामा विधानसभा सीट इस बार बिहार की सबसे चर्चित सीटों में गिनी जा रही है। यहां मुकाबला दो बाहुबलियों के बीच है। जदयू के अनंत सिंह।

राजद से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। अनंत सिंह इस मामले में 14 दिन के रिमांड पर भेजे गए हैं, इसके बावजूद उनके समर्थकों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

मोकामा की गलियों, चौक-चौराहों और बाजारों में चर्चा सिर्फ इसी प्रतिष्ठा की लड़ाई की है। इस सीट पर हुए जबरदस्त मतदान ने टकराव के अंदाज़े को और बढ़ा दिया है। बिहार की राजनीति में हमेशा से खास पहचान रखने वाली यह सीट इस बार पूरे राज्य में सबसे अधिक सुर्खियों में बनी हुई है। यह सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि दो दिग्गजों की साख का सवाल है।

नतीजों से समर्थकों ने बांधा समां 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले ही मोकामा और पटना दोनों जगहों पर जश्न जैसा माहौल बन चुका है। एक ओर अनंत सिंह के आवास पर भोज की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर राजद प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थक भी अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं।

मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में लोग लगातार नतीजों को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। लोग मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर नतीजों की हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। युवाओं का उत्साह इस कदर है कि कई जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, साथ ही पटाखों और ढोल-नगाड़ों की व्यवस्था भी कर ली गई है।

हर कोई अपने पसंदीदा प्रत्याशी की जीत को लेकर उत्सुक है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर की मतगणना पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि मोकामा की सियासत में 'छोटे सरकार' का पलड़ा भारी होता है या राजद का बाहुबल जीतता है।