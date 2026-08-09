'AI टीचर का विकल्प नहीं, सहयोग का माध्यम', शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर में बोले मंत्री मिथिलेश तिवारी

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रविवार को कहा कि एआई कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं बनेगी। इसका उपयोग शिक्षकों को सहयोग देने, बच्चों की सीखने की जरूरतों को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता के लिए किया जाएगा।

तकनीक तभी समावेशी होगी जब वह बच्चों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचेगी। राजधानी स्थित अधिवेशन भवन में शिक्षा विभाग के दो दिवसीय चिंतन शिविर के आरंभ के मौके पर उन्होंने यह बात कही। यह कहा कि शिक्षा में ज्ञान, तकनीक, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के समन्वय पर जोर देना होगा। माडल स्कूल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ीं हैं। इनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान जरूरी है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि एआई कुछ ही क्षणों में उत्तर उपलब्ध करा सकता है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बच्चे सिर्फ उत्तर जानने वाले नहीं बनें, सही सवाल पूछना भी सीखें। वे तकनीक का उपयोग करें लेकिन उसके दास न बनें। राज्य सरकार बच्चों के साथ शिक्षकों को भी तकनीक से जोड़कर उनकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। शिक्षा में ज्ञान के साथ तकनीक, तकनीक के साथ नैतिकता, बुद्धिमत्ता के साथ मानवता और उपलब्धि के साथ जिम्मेदारी का समन्वय जरूरी है। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा बिहार बिहार डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम ई-विद्या के तहत कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तक आधारित शैक्षणिक सामग्री और वीडियो तैयार किए गए हैं।

स्थानीय भाषाओं में भी शैक्षणिक सामग्री विकसित की जा रही है। उन्होंने विद्यालयों में वर्कबुक, यूनिट टेस्ट और टीचर डायरी के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे शिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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