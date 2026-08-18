बिहार में शनिवार को हाफ-डे स्कूल पर शिक्षा विभाग की सख्त हिदायत, DEO नहीं बदल सकते नियम
शिक्षा विभाग ने शनिवार को हाफ-डे स्कूल संचालन पर अलग निर्देश जारी करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है।
HighLights
शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी।
शनिवार हाफ-डे स्कूल संचालन पर अलग निर्देश नहीं।
विभागीय अनुमति के बिना आदेश जारी न करें।
राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना शनिवार को हाफ-डे के दौरान विद्यालय संचालन के संबंध में अलग से निर्देश जारी करने की सूचना को गंभीरता से लिया है।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश के बाद सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र के जरिए सख्त हिदायत दी गई है कि विभागीय अनुमति के बिना अपने स्तर से विद्यालय संचालन के संबंध में कोई पृथक निर्देश जारी नहीं करें।
विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक विद्यालय का संचालन किया जाना है।
सख्ती से करें पालन
इस व्यवस्था में विभाग के स्तर से कोई बदलाव नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी पत्र में विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है।
साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
शनिवार को विद्यालय संचालन को लेकर विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पूरे राज्य में एकरूपता और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
यह भी पढ़ें- बिहार शिक्षा विभाग के क्लर्क ट्रांसफर पर फिलहाल 'ब्रेक', कैडर तय होने के बाद ही मिलेगी हरी झंडी