बिहार में ट्रैफिक चालान बकाया है तो सावधान! ब्लैकलिस्ट हो सकती है गाड़ी, इन सेवाओं पर लगेगी रोक

राज्य ब्यूरो, पटना। यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी होने वाला ई-चालान जमा नहीं करने पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।

ऐसे वाहनों की ऑनलाइन परिवहन सेवाएं बाधित तो होंगी ही, संबंधित गाड़‍ियों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) को निर्देश दिया है।

आरसी के नवीकरण पर भी रोक

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के स्तर से पारित आदेश के बाद यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, लंबित ई-चालान अथवा यातायात जुर्माने की राशि बकाया रखने वाले वाहनों की ऑनलाइन सेवाओं को बाधित किया जाएगा।

ऐसे वाहनों के निबंधन प्रमाण-पत्र (RC) के नवीकरण, निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीयक प्रति जारी करने तथा वाहन स्वामी के पते में बदलाव जैसी सेवाओं पर रोक लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, लंबित यातायात जुर्माने का पूर्ण भुगतान होने तक वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। लाइसेंस सस्‍पेंड की भी होगी कार्रवाई लंबित जुर्माने वाले वाहनों को परिवहन विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने तथा उनके स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया बाधित करने का निर्देश दिया गया है। इससे बकाया जुर्माने का भुगतान किए बिना वाहन के हस्तांतरण पर रोक लगाई जा सकेगी।

बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण पर रोक लगाने तथा नियमानुसार लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। वाहनों की होगी रैंडम जांच, बकाया दिखा तो होगी जब्ती विभाग ने वाहनों की रैंडम जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। जांच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि वाहन पर जारी ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसका अनुपालन नहीं किया गया है, तो संबंधित वाहन को जब्त करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।