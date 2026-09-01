बिहार में नशे का नया खतरा: कैंसर और डिप्रेशन की दवा से नशा, 7 महीने में 10 लाख से ज्यादा कैप्सूल-इंजेक्शन बरामद
बिहार में नशे का नया खतरा सामने आया है, जहां गांजा, चरस के साथ अब इलाज में इस्तेमाल होने वाली ...और पढ़ें
HighLights
बिहार में मेडिकल दवाओं का नशा तेजी से बढ़ा।
जुलाई 2026 तक 10 लाख से अधिक कैप्सूल जब्त।
पुलिस का नशीली दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान।
कुमार रजत, पटना। बिहार में नशे के खिलाफ कार्रवाई के बीच एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। गांजा, चरस, अफीम और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों के साथ अब इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुरुपयोग के मामले भी बढ़ रहे हैं। पिछले डेढ़-दो वर्षों में नशीली दवाओं की जब्ती में कई गुना वृद्धि हुई है।
पुलिस की कार्रवाई में डिप्रेशन और गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं के साथ नशीले इंजेक्शन और कोडीन आधारित सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर फिलहाल नशीली दवाओं और ड्रग्स के विरुद्ध विशेष अभियान चल रहा है।
2026 में जुलाई तक ही दर्ज हो चुके 2677 मामले
कार्रवाई के आंकड़े भी अभियान की तेजी दिखाते हैं। वर्ष 2025 में नशीले पदार्थों से जुड़े 2583 कांड दर्ज हुए थे और 3562 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं 2026 में जुलाई तक ही 2677 कांड दर्ज किए जा चुके हैं।
इस दौरान 3762 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। यानी इस वर्ष के सात महीनों में ही पिछले पूरे वर्ष की तुलना में अधिक मामले दर्ज हुए और अधिक गिरफ्तारियां की गईं।
90 हजार से बढ़कर 10.71 लाख हुई कैप्सूल की जब्ती
मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में नशे के लिए इस्तेमाल की जा रही 90,150 कैप्सूल बरामद हुई थीं। 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 6.43 लाख हो गया।
2026 में जुलाई तक ही 10.71 लाख कैप्सूल जब्त किए जा चुके हैं। इसी तरह नशीले इंजेक्शन की बरामदगी भी तेजी से बढ़ी है। 2024 में 63,208 इंजेक्शन के मुकाबले इस वर्ष जुलाई तक करीब चार लाख इंजेक्शन बरामद हुए हैं।
कोडीन सिरप की जब्ती भी तीन गुना से ज्यादा
खांसी के उपचार में इस्तेमाल होने वाले कोडीन आधारित सिरप की जब्ती में भी बड़ा उछाल आया है। 2024 में करीब 1.17 लाख बोतल बरामद हुई थीं, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 3.41 लाख तक पहुंच गया।
2026 में जुलाई तक ही 3.89 लाख बोतल जब्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा गांजा और अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी में भी पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है।
हेरोइन की जब्ती में बिहार ने बनाया नया आंकड़ा
2023 में बिहार में 9755 किलो गांजा, 109 किलो चरस और 24.6 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। 2025 में गांजा की जब्ती बढ़कर 31,915 किलो और चरस की 378 किलो हो गई, जबकि हेरोइन की बरामदगी 65 किलो रही।
2026 में जुलाई तक ही 30,234 किलो गांजा, 67.52 किलो चरस और 101 किलो हेरोइन बरामद की जा चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल भी नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई बड़े स्तर पर जारी है।
वैशाली में हेरोइन, गया में गांजा की अधिक जब्ती
नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने हाट-स्पाट जिलों को भी चिह्नित किया है। नेपाल सीमा से लगे जिलों के अलावा पटना, गया और वैशाली जैसे जिलों पर विशेष नजर है।
अब किस जिले में किस तरह के नशीले पदार्थ की अधिक बरामदगी हो रही है, इसका भी डाटा तैयार किया जा रहा है। मौजूदा ट्रेंड में वैशाली में हेरोइन और गया में गांजा की अधिक जब्ती सामने आई है। सीमांचल के क्षेत्रों में कोडीन आधारित सिरप की बरामदगी भी अधिक है।
ड्रग्स के रूट पर चोट, पुराने तस्करों पर भी कार्रवाई
पुलिस मुख्यालय ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को देखते हुए जिलों को पुराने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने और नए तस्करों व पैडलरों की पहचान करने का निर्देश दिया है।
राज्य स्तर पर करीब पांच दर्जन ड्रग्स तस्करों को चिह्नित किया गया है। पुलिस इन पर दोबारा कार्रवाई की तैयारी में है। उद्देश्य नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
नशीली दवाओं की जब्ती में उछाल
|वर्ष
|कैप्सूल/टेबलेट
|इंजेक्शन
|कोडीन सिरप
|2024
|90,150
|63,208
|1.17 लाख बोतल
|2025
|6.43 लाख
|31,547
|3.41 लाख बोतल
|2026 (जुलाई तक)
|10.71 लाख
|3.99 लाख
|3.89 लाख बोतल
नोट : कैप्सूल/टेबलेट और इंजेक्शन की संख्या पीस में है।
नशीले पदार्थों की बरामदगी का आंकड़ा
सभी मात्रा किलोग्राम में
|वर्ष
|गांजा
|चरस
|हेरोइन
|डोडा
|अफीम
|2023
|9,755
|109
|24.6
|18,667
|37.322
|2024
|12,997
|277
|36.2
|5,235
|10.757
|2025
|31,915
|378
|65
|2,377
|77.255
|2026 (जुलाई तक)
|30,234
|67.52
|101
|1,822
|86.30
नोट: 2026 का आंकड़ा जुलाई तक का है। सभी आंकड़े किलोग्राम में हैं।