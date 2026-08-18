बिहार में सावन की तीसरी सोमवारी को नदियों में डूबे 18 लोग, 7 की मौत और 3 लापता

जागरण टीम, पटना। तीसरी सोमवारी को नदी स्नान के दौरान राज्य में 18 लोग डूब गए। इनमें सात की मौत हो गई। जबकि तीन लापता हैं, जिसकी तलाश की जा रही है।

पटना के बख्तियारपुर में रानीसराय गंगा घाट पर सोमवार को स्नान के दौरान सात लड़कियां डूब गईं। इनमें से तीन को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि चार गंगा की तेज धार में बह गईं।

इसमें से तीन के शव बरामद कर लिए गए। जबकि एक की तलाश एसडीआरएफ की टीम नदी में कर रही है। उधर, कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा कमला घाट स्थित बरंडी नदी में स्नान करने के दौरान पांच बच्चे डूब गए।

हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में अंजनाकोट के पास बूढ़ी गंडक नदी घाट पर सोमवार को नहाने गए पांच किशोरों में से दो लापता हैं। तीन को बचा लिया गया। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी में स्नान के दौरान डूबने से एक की मौत हो गई।

बच्चियों को बचाने के प्रयास में गहरे पानी में चली गईं अन्य किशोरियां रानीसराय गांव के पास गंगा घाट पर स्नान करने गईं सात लड़कियां हादसे का शिकार हो गईं। स्नान के दौरान चार लड़कियां गहरे पानी में डूब गईं। घाट पर मौजूद लोगों ने गोरी, निशा और जान्हवी को बांस के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

वहीं, स्मिता (12), नंदनी (17) और राधिका (14) के शव तलाशी अभियान के दौरान बरामद किए गए। 20 वर्षीय आरती अब भी लापता है। एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी है। सभी लड़कियां एक ही परिवार की थीं और आपस में चचेरी बहनें थीं।