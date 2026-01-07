बिहार परिवहन विभाग की पहल: सरकारी से ओला-उबर ड्राइवरों तक को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, दुर्घटनाएं रोकना लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, पटना। परिवहन विभाग सरकारी चालकों के साथ बस-ट्रक, ऑटो एवं ओला-उबर के ड्राइवरों को भी सुरक्षित यातायात को लेकर प्रशिक्षण देगा। इसमें वाहन चालकों को सड़क यातायात के संकेतों तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसकी शुरुआत मंगलवार से हो गई।

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् की ओर से मंगलवार को विश्वेश्वरैया भवन के सभा कक्ष में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण दो सत्र में हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 329 सरकारी वाहनों एवं आउटसोर्सिंग से रखे गए वाहन चालकों ने भाग लिया।

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे माह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चरणबद्ध तरीके से विभिन्न श्रेणियों के वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कानून के साथ-साथ जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। वाहन चालकों का सही प्रशिक्षण और यातायात नियमों के प्रति उनकी समझ विकसित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

छोटी लापरवाहियाें से बड़ी दुर्घटना का खतरा प्रशिक्षण में चालकों को यातायात संकेतों की पहचान, लेन ड्राइविंग, गति सीमा का पालन, सुरक्षित ओवरटेकिंग, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग से होने वाले खतरों की विस्तृत जानकारी दी गई।