    Bihar DIG Naveen Chandra: निगरानी डीआईजी नवीन चंद्र झा बने 'गोवा आयरन मैन', 7.30 घंटे में पूरी की ट्रायथलॉन

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:39 PM (IST)

    निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीआईजी नवीन चंद्र झा को गोवा आयरन मैन 70.3 की उपाधि मिली है। इस ट्रायथलॉन में 1.9 किमी तैराकी, 90 किमी साइकिलिंग और 21.2 किमी दौड़ शामिल थी। झा ने यह प्रतियोगिता 7 घंटे 30 मिनट में पूरी की। ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने उन्हें बधाई दी।

    निगरानी डीआईजी नवीन चंद्र झा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित डीआईजी नवीन चंद्र झा को गोवा आयरन मैन की उपाधि से सम्मानित किया गया है। गोवा आयरन मैन 70.3 एक ट्रायथलॉन है जिसमें असीम धैर्य और शक्ति का परीक्षण होता है। इसमें 1.9 किमी की तैराकी, 90 किमी की साइकिलिंग और 21.2 किमी की दौड़ शामिल है।

    कुल 70 मील को पूरा करने के लिए एथलीटों के पास कुल कट ऑफ समय आठ घंटे 30 मिनट का होता है। जो शारीरिक और मानसिक शक्ति का परीक्षण करता है। जिसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है।

    नवीन चंद्र झा ने इस प्रतियोगिता में नौ नवंबर को गोवा के मीरामार में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। झा ने 1.9 किमी की तैराकी अरब सागर में, इसके बाद 90 किमी की साइकिलिंग तथा इसके तुरंत बाद 21.1 किमी की दौड़ सात घंटे 30 मिनट में पूरी की गई।

    नवीन चंद्र झा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं जिन्होंने ब्यूरो की तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लिया। ब्यूरो डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, डीआईजी मृत्युंजय कुमार चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों ने बधाई दी है।