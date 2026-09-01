बिहार पुलिस का अगला बॉस कौन? DGP की कुर्सी के लिए 3 IPS के नाम चर्चा में, किस पर लगेगी मुहर
बिहार पुलिस के मुखिया विनय कुमार का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने के बाद अगले DGP को लेकर चर्चा तेज ...और पढ़ें
HighLights
मौजूदा DGP विनय कुमार का कार्यकाल 2026 में होगा समाप्त।
कुंदन कृष्णन, जितेंद्र कुमार, अमित कुमार प्रमुख दावेदार।
वरिष्ठता और अनुभव अगले DGP चयन के मुख्य आधार।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार पुलिस के मुखिया की कुर्सी को लेकर अभी से चर्चाएं तेज हो गई हैं। मौजूदा DGP विनय कुमार का कार्यकाल 2026 के अंत में पूरा होने वाला है। इसके बाद राज्य पुलिस की कमान किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को मिलेगी, इसे लेकर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में संभावित नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल तीन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सबसे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं।
वरिष्ठता के साथ अनुभव भी बनेगा अहम फैक्टर
अगले DGP के चयन में अधिकारी की वरिष्ठता के साथ बिहार पुलिस में उसका अनुभव भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। संभावित नामों में 1993 और 1994 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल हैं।
इनमें कुंदन कृष्णन, जितेंद्र कुमार और अमित कुमार के नाम चर्चा में हैं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार स्तर पर होने वाली प्रक्रिया के बाद ही साफ होगा।
कुंदन कृष्णन को बिहार पुलिस का लंबा अनुभव
1994 बैच के IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन बिहार कैडर से आते हैं। वह बिहार पुलिस मुख्यालय में ADG (Headquarters) और ADG (Operations) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।
पुलिस प्रशासन और ऑपरेशनल स्तर पर लंबे अनुभव के कारण उनका नाम संभावित दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है।
ऑपरेशनल अनुभव बन सकता है बड़ा प्लस प्वाइंट
कुंदन कृष्णन के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर बिहार पुलिस में लंबे समय तक महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अनुभव माना जा रहा है।
मुख्यालय से लेकर ऑपरेशनल जिम्मेदारियों तक काम कर चुके होने के कारण राज्य की पुलिस व्यवस्था की उनकी समझ को अहम माना जाता है। अब देखना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनका यह अनुभव कितना प्रभाव डालता है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अमित कुमार
दूसरे प्रमुख नाम अमित कुमार का है। वह भी 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं और बिहार कैडर से जुड़े हैं। फिलहाल वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।
अमित कुमार इस समय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) में OSD के रूप में तैनात बताए जा रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर काम करने का उनका अनुभव भी उनकी दावेदारी का महत्वपूर्ण पहलू है।
जितेंद्र कुमार की वरिष्ठता भी चर्चा में
संभावित दावेदारों में जितेंद्र कुमार का नाम भी शामिल है। वह 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं और तीनों चर्चित नामों में वरिष्ठ बैच के अधिकारी हैं।
बिहार में वरिष्ठ स्तर की जिम्मेदारियां संभालने के बाद वह वर्तमान में DG (विशेष सशस्त्र पुलिस) के पद पर कार्यरत हैं।
तीनों की प्रोफाइल में अलग-अलग खासियत
तीनों अधिकारियों की अपनी अलग प्रोफाइल है। कुंदन कृष्णन को बिहार पुलिस में प्रशासनिक और ऑपरेशनल अनुभव के लिए जाना जाता है, अमित कुमार के पास केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अनुभव है, जबकि जितेंद्र कुमार 1993 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं और बिहार में वरिष्ठ जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। ऐसे में चयन में कई पहलुओं पर विचार होना तय माना जा रहा है।
अभी तय नहीं है अगला पुलिस प्रमुख
फिलहाल इनमें से किसी नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। DGP की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नामों पर सरकार स्तर पर विचार और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही तस्वीर साफ होगी। आने वाले महीनों में संभावित दावेदारों की सूची में बदलाव भी हो सकता है।
अब सरकार के फैसले पर टिकी नजर
विनय कुमार का कार्यकाल पूरा होने के बाद बिहार पुलिस की कमान किसे मिलेगी, इसका फैसला आने वाले महीनों में होने वाली प्रक्रिया से सामने आएगा।
फिलहाल कुंदन कृष्णन, जितेंद्र कुमार और अमित कुमार के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। अब नजर इस बात पर है कि सरकार वरिष्ठता, अनुभव और प्रशासनिक जरूरतों में किसे प्राथमिकता देती है और बिहार पुलिस का अगला मुखिया कौन बनता है।