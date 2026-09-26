बिहार के डिग्री कॉलेजों में जल्द हो उर्दू-फारसी समेत इन विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली, तेजस्वी ने उठाई मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के विभिन्न प्रखंडों में स्थापित 211 नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारु और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की मांग उठी है। तेजस्वी यादव ने उर्दू, फारसी, अरबी, मैथिली और संस्कृत विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

उर्दू, फारसी, अरबी समेत पांच विषयों पर जोर तेजस्वी यादव ने कहा कि उर्दू, फारसी, अरबी, मैथिली और संस्कृत बिहार की भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन विषयों में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने मांग की कि 211 नए डिग्री कॉलेजों में इन विषयों की आवश्यकता के अनुसार विषयवार स्वीकृत पदों का निर्धारण किया जाए। इसके बाद पदों के संबंध में अविलंब आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की मांग की गई है। स्वीकृत पदों पर तत्काल शुरू हो भर्ती प्रक्रिया तेजस्वी ने स्वीकृत पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियमित नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की।