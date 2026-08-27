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बिहार में घूसखोर अधिकारी का गजब शौक! रिश्वत में मांगी 37000 की वॉशिंग मशीन, विजिलेंस ने नौकर के साथ दबोचा

By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Thu, 27 Aug 2026 09:10 PM (IST)

समस्तीपुर की डीसीएलआर कंचन कुमारी झा को घरेलू नौकर के साथ दो लाख नकद और वॉशिंग मशीन घूस लेते रंगेहाथ ...और पढ़ें

समस्तीपुर में DCLR कंचन कुमारी नौकर समेत रंगेहाथ गिरफ्तार

समस्तीपुर में DCLR कंचन कुमारी नौकर समेत रंगेहाथ गिरफ्तार

HighLights

  1. समस्तीपुर की डीसीएलआर कंचन कुमारी झा घूस लेते गिरफ्तार।

  2. उनके आवास से 15 लाख 82 हजार रुपये नकद बरामद।

  3. घरेलू नौकर भी रिश्वतखोरी में शामिल, किया गया गिरफ्तार।

राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने समस्तीपुर के रोसड़ा की डीसीएलआर (भूमि सुधार उप-समाहर्ता) कंचन कुमारी झा को घरेलू नौकर सुमित कुमार के साथ दो लाख नकद और 37 हजार की नई वॉशिंग मशीन घूस लेते हुए गुरुवार को सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद निगरानी की टीम ने उनके सरकारी आवास की तलाशी ली जिसमें 13 लाख 82 हजार रुपये अतिरिक्त नकद राशि भी बरामद हुई। घरेलू नौकर डीसीएलआर के दलाल के रूप में काम करता था। इस तरह कुल 15 लाख 82 हजार रुपये और वॉशिंग मशीन बरामद किया गया।

मनोज कुमार ने दी शिकायत

समस्तीपुर के विभूतिपुर के रहने वाले मनोज कुमार ने निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपित डीएसएलआर और घरेलू नौकर के द्वारा भूमि विवाद के मामले में परिवादी के पक्ष में फैसला देने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। निगरानी ब्यूरो ने सत्यापन में रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण सही पाया।

इसके बाद निगरानी डीएसपी नरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में धावादल का गठन किया जिसने रंगेहाथ महिला अधिकारी और उसके घरेलू नौकर को रोसड़ा के वार्ड संख्या 24 स्थित सरकारी आवास पर दो लाख नकद और नई वॉशिंग मशीन के साथ गिरफ्तार कर लिया।

वॉशिंग मशीन सैमसंग कंपनी की है। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उन्हें मुजफ्फरपुर के निगरानी के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले का अग्रतर अनुसंधान जारी है।