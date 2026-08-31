बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा: धांधली की जांच के लिए EOU ने बनाई SIT, गया-पूर्णिया के केस किए टेकओवर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) की ओर से पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) के 1799 पदों के लिए मई में ली गई मुख्य लिखित परीक्षा में धांधली की शिकायतों की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) का गठन किया है।

इसके साथ ही ईओयू की एसआईटी ने पूर्णिया और गया के रामपुर थाने में परीक्षा धांधली को लेकर दर्ज हुई प्राथमिकी को टेकओवर कर लिया है। ईओयू यह भी जांच करेगी कि गया और पूर्णिया के पैटर्न पर किसी और जिले या परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी तो नहीं हुई? इसको लेकर सोमवार को ईओयू की अधिकारियों ने बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना बनाई है। अब तक की पुलिस जांच में मिले साक्ष्यों और दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन भी किया गया है।

दरअसल, छात्र प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले सप्ताह शिक्षा विभाग के सचिव से मुलाकात की थी जिसमें दारोगा भर्ती परीक्षा की जांच कराने की भी मांग शामिल थी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर ईओयू ने गया और पूर्णिया में पहले से दर्ज केस को टेकओवर किया है।

इन दोनों प्राथमिकी के अलावा ईओयू को हेल्पलाइन नंबर और अन्य स्रोतों से भी कुछ छात्रों एवं अभिभावकों ने दारोगा भर्ती परीक्षा में धांधली की आशंका जताई है। बीपीएसएससी दारोगा भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) एवं अभिलेख सत्यापन पहले ही अगले आदेश तक स्थगित कर चुका है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में करीब 35 हजार 857 अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिसमें 414 अभ्यर्थी कदाचार तथा अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किए गए हैं।

बीपीएसएससी का दावा, परीक्षा खत्म होने के बाद खींची गई प्रश्न-पत्र की तस्वीर: दारोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र की तस्वीर केंद्र से बाहर आने के सवाल पर बीपीएसएससी का दावा है कि दोनों जिलों के एक-एक केंद्र पर स्टाफ के द्वारा ही अनुपिस्थत अभ्यर्थियों के अप्रयुक्त प्रश्न-पत्र की तस्वीर खींची गई थी।