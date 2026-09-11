बिहार के 1.17 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 104 करोड़ रुपये, बिना प्रीमियम मिलेगा 20 हजार तक का मुआवजा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत एक लाख 17 हजार 708 लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी गई। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने शुक्रवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष से योजना के तहत 104 करोड़ 46 लाख 46 हजार 405 रुपये की यह सहायता राशि का हस्तांतरित किया।

इस अवसर पर उन्होंने नौ किसानों को सांकेतिक रूप से चेक भी प्रदान किया। इस अवसर पर सहकारिता सचिव धर्मेन्द्र सिंह एवं निबंधक रजनीश कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मंत्री रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से कहा कि खरीफ, 2024 मौसम में किसानों से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराया गया। इसके बाद 714 पंचायतों के एक लाख 17 हजार 708 लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान किया गया। बिहार राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारणों से फसल की उपज में कमी होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना निशुल्क है और किसानों को किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। खरीफ, 2026 में बाढ़ व अन्य कारणों से फसल क्षति से प्रभावित किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इ