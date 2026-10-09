बिहार में अपराधियों की जिलावार-थानावार सूची बनेगी, आदतन अपराधियों पर लगेगा CCA; लॉ एंड ऑर्डर पर हाईलेवल बैठक

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके तहत अपराधियों की जिलावार और थानावार सूची तैयार कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। आदतन अपराधियों और समाज में अशांति फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA) के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में कानून-व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। आदतन अपराधियों पर पुलिस की रहेगी विशेष नजर बैठक में अपराधियों की पहचान और उनकी गतिविधियों की निगरानी को लेकर विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। जिलावार और थानावार सूची तैयार होने से पुलिस को अपने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर नजर रखने और उनके खिलाफ समय पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। आदतन अपराधियों और शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले तत्वों के विरुद्ध CCA के तहत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। इसका उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। डायल-112 का रिस्पांस टाइम घटाने पर जोर कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान आपातकालीन पुलिस सेवा डायल-112 की कार्यक्षमता बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिकायत या आपात सूचना मिलने पर पुलिस कम से कम समय में मौके पर पहुंचे।

रिस्पांस टाइम घटाने से आपात स्थितियों में लोगों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने और पुलिस की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ाने का निर्देश बैठक में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री और उससे कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखते हुए कानून के दायरे में जरूरी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर भ्रामक या अशांति फैलाने वाली सामग्री के मामलों में समय रहते कार्रवाई करना भी पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने और गड़बड़ी में शामिल लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।