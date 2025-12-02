जागरण संवाददाता, सिवान। Siwan Crime: बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोरीपाकर बाजार पर दो बाइक से पहुंचे छह बदमाशों ने आभूषण दुकान से करीब 50 लाख की संपत्ति लूट ली।

इसमें सोने व चांदी के जेवर और नकदी शामिल है। बदमाशों ने चार से पांच राउंड फायरिंग भी की। पुलिस ने वहां से दो खोखा बरामद किया है। घटना के समय पुलिस की गश्त गाड़ी भी बाजार पर ही थी।