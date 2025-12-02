Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Crime: सिवान में बड़ी वारदात; 60 लाख के आभूषण लूट ले गए अपराधी, गश्‍त करती रह गई पुलिस

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    Big Breaking: बिहार के सिवान जिले में एक बड़ी लूट हुई, जिसमें अपराधियों ने एक आभूषण की दुकान से 60 लाख रुपये के गहने लूट लिए। घटना के समय पुलिस गश्त क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सिवान में दुकान से 60 लाख के आभूषण की लूट। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, सिवान। Siwan Crime: बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोरीपाकर बाजार पर दो बाइक से पहुंचे छह बदमाशों ने आभूषण दुकान से करीब 50 लाख की संपत्ति लूट ली।

    इसमें सोने व चांदी के जेवर और नकदी शामिल है। बदमाशों ने चार से पांच राउंड फायरिंग भी की। पुलिस ने वहां से दो खोखा बरामद किया है। घटना के समय पुलिस की गश्त गाड़ी भी बाजार पर ही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच छानबीन में जुटे हैं। एसपी विक्रम सिहाग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लूट की सूचना मिली है कितने की लूट हुई है इसकी जाँच चल रही है

    नोट: खबर अपडेट की जा रही है। 