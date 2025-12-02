Bihar Crime: सिवान में बड़ी वारदात; 60 लाख के आभूषण लूट ले गए अपराधी, गश्त करती रह गई पुलिस
Big Breaking: बिहार के सिवान जिले में एक बड़ी लूट हुई, जिसमें अपराधियों ने एक आभूषण की दुकान से 60 लाख रुपये के गहने लूट लिए। घटना के समय पुलिस गश्त क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिवान। Siwan Crime: बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोरीपाकर बाजार पर दो बाइक से पहुंचे छह बदमाशों ने आभूषण दुकान से करीब 50 लाख की संपत्ति लूट ली।
इसमें सोने व चांदी के जेवर और नकदी शामिल है। बदमाशों ने चार से पांच राउंड फायरिंग भी की। पुलिस ने वहां से दो खोखा बरामद किया है। घटना के समय पुलिस की गश्त गाड़ी भी बाजार पर ही थी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच छानबीन में जुटे हैं। एसपी विक्रम सिहाग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लूट की सूचना मिली है कितने की लूट हुई है इसकी जाँच चल रही है
नोट: खबर अपडेट की जा रही है।
