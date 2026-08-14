बिहार पुलिस में नौकरियों की बहार: 50 हजार की भर्ती पूरी, जल्द आ रही 26 हजार नई बंपर बहाली

राज्य ब्यूरो, पटना। पिछले साल की तुलना में राज्य में हत्या में 10 प्रतिशत, डकैती में 31 प्रतिशत और दंगे-फसाद की घटनाओं में 19 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। पिछले साल सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े 263 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति देते हुए सभी जिलों को आरोप-पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य की पुलिस-व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए लगातार पुलिस बहाली जारी है। पिछले डेढ़ साल में 50 हजार पुलिस बहाली हुई है। राज्य में पुलिसबल की संख्या बढ़कर एक लाख 21 हजार हो गई है। अगले दो से तीन माह में करीब 26 हजार और नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।

हाल ही में 19 हजार 800 सिपाहियों ने योगदान किया है, जिनका प्रशिक्षण 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। शुक्रवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार और डीजीपी विनय कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।

सचिव ने कहा कि राज्य का कोई भी जिला अब माओवाद से प्रभावित नहीं रहा, जबकि 2013 में 22 जिले नक्सल से प्रभावित थे। इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए केंद्र सरकार ने औरंगाबाद, गयाजी, जमुई और लखीसराय को लीगेसी एवं थ्रस्ट जिलों के तौर पर चिह्नित किया है। इस वर्ष अब तक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की कोई घटना नहीं हुई है, जबकि 58 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है।

इस वर्ष मई में 64 हजार 733 कांडों में सजा सुनाई गई, जिसमें 86 हजार 760 अभियुक्तों को सजा मिली। इसमें दो को मृत्युदंड, 553 को आजीवन कारावास, 297 को 10 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है। इस वर्ष सजा दिलाने की दर में 25-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

90 के दशक में होती थी छह हजार हत्याएं, अब घटकर 2400: डीजीपी डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि राज्य में 90 के दशक में वर्ष में औसत छह से साढ़े छह हजार हत्याएं होती थीं, जो अब घटकर 2400 तक आ गई हैं। इसमें भी बड़ी वजह प्रेम प्रसंग, जमीन विवाद और व्यावसायिक विवाद हैं। अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून तक दो लाख से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले वर्ष 3.85 लाख को गिरफ्तार किया गया था। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने का अधिकार है। इस मामले की जांच चल रही है।

उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा के लिए गठित पुलिस दीदी (अभया ब्रिगेड) को जल्द ही 1500 स्कूटी मिलने जा रही है। इसके अलावा दो से तीन महीने में 3100 मोटरसाइकिल भी पुलिसकर्मियों को दी जाएगी। अभी तक अभया ब्रिगेड ने 405 मनचलों पर कार्रवाई की है।

डीजीपी ने साइबर अपराध और नारकोटिक्स को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इसके नियंत्रण में पुलिस के साथ समाज की भी बड़ी भूमिका है। अभी साइबर अपराध के सालाना औसत सात हजार प्राथमिकी दर्ज हो रही है। वहीं, ठगी गई कुल राशि का 16 प्रतिशत लौटाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष जुलाई तक 193 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वर्ष राज्य के साइबर थानों में अब तक 2942 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 522 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।