Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बिहार की सहकारी समितियों की राष्ट्रीय मंच पर बढ़ेगी धमक, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:11 PM (IST)

बिहार की सहकारी समितियां राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़कर अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। इससे किसानों को केंद्रीय योजनाओं, आधुनिक तकनीक ...और पढ़ें

बिहार की सहकारी समितियों की राष्ट्रीय मंच पर बढ़ेगी धमक, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

बिहार की सहकारी समितियों की राष्ट्रीय मंच पर बढ़ेगी धमक, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

HighLights

  1. राष्ट्रीय संस्थानों में बिहार की सहकारी समितियों की धमक बढ़ेगी।

  2. किसानों को केंद्रीय योजनाओं, आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार का लाभ।

  3. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय सहकारी संस्थानों में बिहार की को-ऑपरेटिव सोसाइटी की धमक बढ़ेगी। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर सभी पैक्सों और व्यापार मंडलों को राष्ट्रीय संस्थानों से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

अभी तक भारतीय बीज सहकारी समिति (बीबीएसएसएल), नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) और नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) से 6642 सहकारी समितियों की सदस्यता दिलाई जा चुकी है।

शेष दो हजार सहकारी समितियों को 30 सितंबर तक सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि राज्य की सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके।

सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह के मुताबिक पैक्सों समेत अन्य सहकारी संस्थाओं की केंद्रीय एजेंसियों से सदस्यता दिलाने का कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार में सहकारी समितियों की सक्रिय सहभागिता से किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार एवं उचित मूल्य का लाभ मिल सकेगा।

इसके साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेगा तथा यह कदम सहकार से समृद्धि के संकल्प को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय एजेंसियों से सदस्यता के लिए शुल्क और शेयर का प्रविधान है।

एनसीओएल में सदस्यता हेतु सहकारी समितियों के लिए 1000 रुपये प्रति शेयर की दर से कम से कम 21 शेयर, जिसकी राशि 21000 रुपये होती है, साथ ही 500 रुपये की प्रवेश शुल्क जमा करना होता है।

बीबीएसएसएल में सदस्यता हेतु कम से कम एक शेयर जिसकी राशि 1000 रुपये है, के साथ 500 रुपये प्रवेश शुल्क जमा करना होता है। एनसीईएल में कम से कम 1 शेयर जिसकी राशि 10,000 रुपये तथा प्रवेश शुल्क 500 रुपये है जमा कर सहकारी समितियों द्वारा सदस्यता प्राप्त की जा सकती है।