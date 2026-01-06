Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सहकारी बैंकों के ग्राहकों को अब मिलेगा बीमा योजनाओं का सीधा लाभ, सरकार और इफको टोकियो के बीच MOU साइन

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:22 PM (IST)

    बिहार राज्य सहकारी बैंक और इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में कार्यरत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में कार्यरत कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मंगलवार को बिहार राज्य सहकारी बैंक और इफको एंड टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू हुआ।

    इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार कहा कि इस एमओयू का उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य, जीवन, कृषि और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है।

    बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से कारपोरेट एजेंट के रूप में कंपोजिट निबंधन प्राप्त किया है।

    अब बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा कंपनी के उत्पाद सीधे ग्राहकों एवं आम जन को उपलब्ध करवाएगी। इस लाभ अब किसान भी अपने नजदीकी सहकारी बैंक के शाखा से ले सकते हैं।

    कार्यक्रम में उप महाप्रबंधक श्रीचंद्र नारायण, इफ्को के उपाध्यक्ष विपुल गुप्ता, विधायक जितेन्द्र कुमार, सहकारिता विभाग के अपर सचिव अभय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।