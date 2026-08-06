बिहार के निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग, 12 राज्यों में खुलेंगे श्रमिक सेवा केंद्र

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अब नि:शुल्क कोचिंग मिलेगी। वहीं, 12 राज्यों में श्रमिक सेवा केंद्र खुलेंगे। संकट में 24 घंटे सहायता मिलेगी। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को जेईई , नीट व यूपीएससी समेत अन्य बड़ी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी व आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने गुरुवार को इस आशय की जानकारी दी। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री ने बताया कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत प्रवासी निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए बिहार श्रमिक सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू की जाएगी।

बड़ी संख्या में बिहार के निर्माण श्रमिक रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहां उन्हें मजदूरी भुगतान में विवाद, अचानक रोजगार समाप्त होने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, कानूनी सहायता और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रथम चरण में गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, कोयम्बटूर, चेन्नई, लुधियाना सहित देश के 12 प्रमुख औद्योगिक एवं रोजगार केंद्र पर बिहार श्रमिक सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पटना में एक केंद्रीय समन्वय केंद्र बनाया जाएगा, जो सभी सेवा केंद्र की निगरानी और समन्वय करेगा। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में केंद्र की स्थापना के लिए स्थान उपलब्ध करा दिया गया है तथा आवश्यक मानव संसाधन की नियुक्ति अंतिम चरण में है।

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