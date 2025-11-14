Bihar Congress Seats Result Live 2025: कांग्रेस का हाल बुरा, सिर्फ 9 सीटों पर आगे; देखें सटीक नतीजे

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को झटक लगता दिख रहा है।

महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। राजद 41 सीटों पर आगे है। वहीं, कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर आगे है। लेफ्ट पार्टियां 6 सीटों पर आगे चल रही है।

कांग्रेस का परिणाम