Bihar Congress Seats Result Live 2025: कांग्रेस का हाल बुरा, सिर्फ 9 सीटों पर आगे; देखें सटीक नतीजे
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, पार्टी केवल 9 सीटों पर आगे है। चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस प्रदर्शन के कई कारण बता रहे हैं, और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं। कांग्रेस को इस हार से सबक लेने की आवश्यकता है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को झटक लगता दिख रहा है।
महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। राजद 41 सीटों पर आगे है। वहीं, कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर आगे है। लेफ्ट पार्टियां 6 सीटों पर आगे चल रही है।
कांग्रेस का परिणाम
- बगहा से जयेश मंगलम सिंह आगे चल रहे हैं।
- चनपटिया से अभिषेक रंजन आगे चल रहे हैं।
- बेतिया से वाशी अहमद आगे चल रहे हैं।
- फुलपरास से सुबोध मंडल आगे चल रहे हैं।
- फारबिसगंज से मनोज बिस्वास आगे चल रहे हैं।
- बनमनखी से देव नारायण रजक आगे चल रहे हैं।
- बेगूसराय से अमित भूषण आगे चल रहे हैं।
- बेलदौर से मिथिलेश कुमार निषाद आगे चल रहे हैं।
- पटना साहिब से शशांत शेखर आगे चल रहे हैं।
