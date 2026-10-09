मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर नवंबर तक आंदोलन करेगी बिहार कांग्रेस, गांव-गांव पहुंचेगा अभियान

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस ने नवंबर तक चरणबद्ध आंदोलन चलाने की रणनीति तैयार की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ पार्टी मतदाता सूची से नाम कटने की शिकायतों और मतदाताओं के अधिकारों को प्रमुख मुद्दा बनाएगी।

इसके तहत 10 से 20 अक्टूबर तक प्रखंड स्तर पर मार्च निकाले जाएंगे। वहीं, 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक गांव-गांव ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपाल आयोजित की जाएगी। आंदोलन के अगले चरण में संविधान दिवस पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली कूच करने की तैयारी है।

सदाकत आश्रम में बैठक, आंदोलन की रणनीति पर बनी सहमति शुक्रवार को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई। इसमें आंदोलन के कार्यक्रमों और संगठन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों ने संगठन की स्थिति, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार-विमर्श किया। पार्टी ने आंदोलन को प्रखंड से लेकर गांवों तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। बूथ से प्रखंड स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने संगठन को बूथ, पंचायत और प्रखंड स्तर पर सक्रिय बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों से पार्टी के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया।

उन्होंने कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और आम लोगों के बीच लगातार संवाद स्थापित करने पर जोर दिया। बैठक में संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर समन्वय बनाने और आंदोलन को व्यापक रूप देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

10 से 20 अक्टूबर तक प्रखंड मुख्यालयों पर मार्च बिहार कांग्रेस के आंदोलन का अगला चरण 10 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान प्रखंड मुख्यालयों पर मार्च निकालकर मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि पार्टी इस अभियान के जरिए मतदाता सूची से नाम हटने की शिकायतों को सामने लाएगी। कांग्रेस का उद्देश्य प्रभावित मतदाताओं की समस्याओं को उठाना और इस मुद्दे पर जनजागरूकता बढ़ाना है। 25 अक्टूबर से गांव-गांव लगेगी ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपाल कांग्रेस 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक गांव-गांव ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपाल आयोजित करेगी। इन चौपालों में मतदाता सूची से नाम हटने की शिकायत करने वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा।

पार्टी कार्यकर्ता प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें अभियान से जोड़ेंगे। कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं के अधिकारों के मुद्दे को गांवों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। संविधान दिवस पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली कूच आंदोलन के अंतिम चरण में संविधान दिवस के अवसर पर ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इसके तहत बिहार कांग्रेस हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली कूच करेगी। पार्टी इस कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहती है। नवंबर तक चलने वाले आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपने संगठन को सक्रिय करने और जनसंपर्क बढ़ाने पर भी ध्यान देगी।