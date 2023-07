'राहुल गांधी को साजिशन फंसाया ताकि वे...', अखिलेश सिंह ने BJP पर बोला हमला, PM मोदी के लिए कही यह बात

अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संघर्ष से घबराने वाले नहीं बल्कि निखरने वाले नेता हैं। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वर्षों संघर्ष कर आजादी छीनी थी। एक बार फिर कांग्रेस ही मोदी के तानाशाही शासन से देश को आजादी दिलाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात से अच्छे से वाकिफ है और संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है।

कांग्रेसी ने अखिलेश सिंह ने BJP पर बोला हमला। कहा- राहुल को जानबूझकर फंसाया।

राज्य ब्यूरो, पटना : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार ने यह सारा षडयंत्र सिर्फ इसलिए रचा है ताकि उनको साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दुष्चक्र की राजनीति का जनक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात से अच्छे से वाकिफ है और संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संघर्ष से घबराने वाले नहीं, बल्कि निखरने वाले नेता हैं। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वर्षों संघर्ष कर आजादी छीनी थी। एक बार फिर कांग्रेस ही मोदी के तानाशाही शासन से देश को आजादी दिलाएगी। आरोप- राहुल को साजिशन फंसाया प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को एक साजिश के तहत फंसाया गया। इसके बाद त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जबकि इस देश में लूट, हत्या जैसे अनगिनत संगीन अपराध के मामले सालों से कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें दोषी के खिलाफ सालों साल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, ''मोदी उपनाम का जिक्र इतना बड़ा अपराध बन गया कि राहुल के खिलाफ आनन-फानन में कार्रवाई कर दी जाती है और सजा भी तय हो जाती है। यह मोदी जी की बदनीयति का सबूत है। लेकिन देश की जनता सब कुछ देख और समझ रही है और मोदी को सबक सिखाने के लिए 2024 का इंतजार भी कर रही है।''

Edited By: Deepti Mishra