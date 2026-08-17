बिहार कांग्रेस में बढ़ा असंतोष, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग; खरगे को लिखा लेटर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर प्रदेश कांग्रेस में कथित कुव्यवस्था और नेतृत्व की कार्यशैली पर फिर सवाल उठाए हैं। नेताओं ने बिहार कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है।

साथ ही आठ सितंबर को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है। बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं ने 15 अगस्त को लिखे पत्र में नेताओं ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान टिकट वितरण में कथित मनमानी और पार्टी में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर तीन नवंबर 2025 को पटना के होटल मौर्या में राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया था।