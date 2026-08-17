बिहार कांग्रेस में बढ़ा असंतोष, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग; खरगे को लिखा लेटर
नाराज बिहार कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष खरगे को पत्र लिखकर प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष को हटाने की मांग करते हुए 8 सितंबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।
HighLights
बिहार कांग्रेस नेताओं ने खरगे को पत्र लिखा।
प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष को हटाने की मांग।
8 सितंबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर प्रदेश कांग्रेस में कथित कुव्यवस्था और नेतृत्व की कार्यशैली पर फिर सवाल उठाए हैं। नेताओं ने बिहार कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है।
साथ ही आठ सितंबर को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है।
बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं ने 15 अगस्त को लिखे पत्र में नेताओं ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान टिकट वितरण में कथित मनमानी और पार्टी में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर तीन नवंबर 2025 को पटना के होटल मौर्या में राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया था।
उस बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सांसद नासिर हुसैन भी मौजूद थे।
पत्र में कहा गया है कि चुनाव के बाद मामले पर कार्रवाई और राहुल गांधी से मुलाकात का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई प्रयासों और आवेदनों के बावजूद अब तक न तो मुलाकात हुई और न ही कोई कार्रवाई की गई।
नाराज नेताओं ने कहा है कि वे कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उनका नारा है प्रभारी एवं अध्यक्ष हटाओ, बिहार कांग्रेस बचाओ।
नेताओं ने खरगे से आठ सितंबर से पहले प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय देने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन को पूर्व सूचना माना जाए।
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