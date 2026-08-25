पटना में 26 हजार घरों पर लटकी तलवार, समाधान के लिए CM सम्राट ने विजय चौधरी के कंधों पर डाली बड़ी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, पटना। नगर निकायों में आवासीय क्षेत्र में मकानों और परिसरों का अनधिकृत रूप से गैर-आवासीय उपयोग हो रहा। इससे संबंधित मामलों में जारी नोटिस का समाधान अब पांच सदस्यीय समिति करेगी।

मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस समिति का गठन किया और इसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को सौंपी। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश कुमार मिश्र (सदस्य सचिव) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव एवं विधान पार्षद संजय कुमार सिंह सदस्य होंगे। समिति संबंधित विषय का अध्ययन कर व्यावहारिक एवं जन-हितकारी समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

पटना नगर निगम की ओर से जारी हुए नोटिस के समाधान के लिए विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में संजीव चौरसिया, रत्नेश कुशवाहा, श्याम रजक और संजय गुप्ता सम्मिलित रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने समिति का गठन किया।