पटना में 26 हजार घरों पर लटकी तलवार, समाधान के लिए CM सम्राट ने विजय चौधरी के कंधों पर डाली बड़ी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर निकायों में आवासीय क्षेत्रों में गैर-आवासीय उपयोग के मामलों के समाधान के लिए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
HighLights
आवासीय क्षेत्रों में गैर-आवासीय उपयोग पर बनी समिति।
उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी करेंगे पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता।
समिति पटना नगर निगम के 26,746 मामलों का करेगी समाधान।
जागरण संवाददाता, पटना। नगर निकायों में आवासीय क्षेत्र में मकानों और परिसरों का अनधिकृत रूप से गैर-आवासीय उपयोग हो रहा। इससे संबंधित मामलों में जारी नोटिस का समाधान अब पांच सदस्यीय समिति करेगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस समिति का गठन किया और इसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को सौंपी। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश कुमार मिश्र (सदस्य सचिव) समिति के सदस्य सचिव होंगे।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव एवं विधान पार्षद संजय कुमार सिंह सदस्य होंगे। समिति संबंधित विषय का अध्ययन कर व्यावहारिक एवं जन-हितकारी समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
पटना नगर निगम की ओर से जारी हुए नोटिस के समाधान के लिए विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में संजीव चौरसिया, रत्नेश कुशवाहा, श्याम रजक और संजय गुप्ता सम्मिलित रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने समिति का गठन किया।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद पटना नगर निगम ने वार्डवार सर्वे कराया। सर्वे में आवासीय क्षेत्रों में गैर-आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने के 26,746 मामले पाए गए।
उन मामलों में अब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है। पटना की महापौर सीता साहू को भी इस मामले में उन्हीं का नगर निगम नोटिस थमा चुका है।
यह भी पढ़ें- बिहार में घर खरीदने से पहले जानिए बिल्डर की रैंकिंग, RERA के नए पोर्टल से खरीदारों की राह हुई आसान