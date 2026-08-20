बिहार: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में फर्जीवाड़े पर होगी कार्रवाई, शैक्षणिक संस्थानों की जांच का आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने उन सभी शैक्षणिक संस्थानों की जांच करने का निर्देश दिया है, जो भ्रामक जानकारी देकर एक से अधिक महाविद्यालयों का संचालन कर रहे हैं।

जांच में गड़बड़ी पकड़े जाने पर फर्जीवाड़ा संबंधी प्राथमिकी दर्ज कराने और संबंधित शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद करने की कार्रवाई भी करने को कहा गया है।

यह आदेश उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों को दिया। इससे पहले उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रशासनिक स्तर पर क्रियान्वयन और ऐसे शिक्षण संस्थानों की जानकारी ली, जो में फर्जीवाड़ा कर योजना का लाभ उठा चुके हैं।