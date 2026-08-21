दिल्ली में CM सम्राट की हाईलेवल बैठक: निर्मला-जयशंकर संग मंथन, नेपाल-बाढ़; वित्त और बिहार के भविष्य पर चर्चा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें नेपाल से जुड़ी बाढ़ नियंत्रण, बिहार के विकास और वित्तीय जरूरतों पर चर्चा हुई। यह दौरा बांकीपुर उपचुनाव के बाद हुआ और इसमें बिहार के प्रशासनिक व राजनीतिक मुद्दों पर गहन मंथन किया गया।
HighLights
सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों संग की बैठक।
नेपाल से जुड़ी बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन पर गहन चर्चा।
बिहार के विकास और वित्तीय सहायता पर हुआ महत्वपूर्ण मंथन।
राज्य ब्यूरो, पटना। बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। शुक्रवार को कर्तव्य भवन में उनकी हाईलेवल बैठक ने राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ प्रशासनिक हलकों का भी ध्यान खींचा।
बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल हुए।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इससे साफ संकेत मिला कि यह दौरा सिर्फ राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार से जुड़े बड़े प्रशासनिक और विकास के मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है।
नेपाल से आने वाली नदियों और बाढ़ पर फोकस
बैठक का सबसे अहम एजेंडा भारत-नेपाल सीमा और नेपाल में प्रस्तावित हाई लेवल डैम को माना जा रहा है।
बिहार हर साल नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ की चुनौती का सामना करता है। ऐसे में जल प्रबंधन और दीर्घकालिक बाढ़ नियंत्रण की रणनीति पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय अहम है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मौजूदगी को भी इसी कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय पहलू से जोड़कर देखा जा रहा है।
नेपाल से जुड़े जल संसाधन और सीमा के मुद्दों पर भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। बैठक शुरू होने के करीब एक घंटे बाद जयशंकर कर्तव्य भवन से निकल गए।
वित्त मंत्री के साथ बिहार की आर्थिक जरूरतों पर चर्चा
जयशंकर के जाने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के प्रतिनिधिमंडल की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जारी रही।
इस दौरान बिहार की वित्तीय जरूरतों, केंद्र से मिलने वाली सहायता और विकास परियोजनाओं पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
राज्य की बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग और केंद्र-राज्य समन्वय इस बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकते हैं।
डिप्टी सीएम विजय चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की मौजूदगी ने बैठक के आर्थिक और प्रशासनिक महत्व को और बढ़ा दिया है।
बांकीपुर उपचुनाव के बाद राजनीतिक मायने भी अहम
यह दौरा बांकीपुर उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पहला दिल्ली दौरा है। इसलिए बिहार के मुद्दों के साथ-साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से संभावित राजनीतिक मुलाकातों पर भी सबकी नजर बनी हुई है।
दिल्ली में होने वाली इन बैठकों को बिहार की आगामी राजनीतिक रणनीति और सरकार की प्राथमिकताओं के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
आने वाले समय में मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेताओं से मुलाकातों से राजनीतिक समीकरणों को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है।
दिल्ली दौरे से बिहार को क्या मिल सकता है?
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा तीन बड़े मुद्दों—नेपाल और बाढ़ प्रबंधन, बिहार के विकास के लिए वित्तीय सहयोग और राजनीतिक समन्वय-के इर्द-गिर्द केंद्रित नजर आ रहा है।
हाई लेवल डैम जैसे दीर्घकालिक मुद्दे पर ठोस प्रगति बिहार के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन हाईलेवल बैठकों के बाद बिहार के लिए कौन-कौन से फैसले सामने आते हैं।
दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान होने वाली आगे की मुलाकातें राज्य की राजनीति और विकास योजनाओं, दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।