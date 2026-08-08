गुमशुदगी-पलायन के बीच शराब और अपराध की चुनौती; CM सम्राट चौधरी बोले- जल्द अमीर बनने की चाह बिगाड़ रही जिंदगी

राज्य ब्यूरो, पटना। गुमशुदा बच्चों एवं मानव तस्करी पर शनिवार को पटना के बापू सभागार में पूर्वी जोन कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। गृह विभाग की ओर से आयोजित कांफ्रेंस में बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम के लिए बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। 'सहयोग शिविर' के माध्यम से मामलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। 12 सौ से ज्यादा लापता बच्चों की बरामदगी अब तक लगभग 1,200 से अधिक लापता बच्चों की बरामदगी हुई है। 'नया सवेरा 3.0' के माध्यम से पीड़ितों की बरामदगी के साथ उनके पुनर्वास, कौशल विकास एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।