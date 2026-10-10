बिहार में खुलेंगे BHU के दो कैंपस? CM सम्राट चौधरी ने केंद्र से की मांग, 211 कॉलेजों के लिए 5275 करोड़ भी मांगे

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार से बिहार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के दो केंद्र राज्‍य में खोलने का अनुरोध किया है।

साथ ही राज्य में नए खुले 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रति महाविद्यालय 25 करोड़ रुपये की दर से 5275 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से यह अनुरोध किया। वे मुख्यमंत्री जोशी के साथ सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में बिहार में उच्च शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के अतिरिक्त केंद्र प्रायोजित योजनाओं समीक्षा कर रहे थे।