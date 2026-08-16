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बिहार के हर जिले को मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी; 5 जगहों पर पहले चरण में विकास, CM बोले- तेजी से करें काम

By Raman Shukla Edited By: vyas Chandra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:04 PM (IST)

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए संशोधित उड़ान योजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों को हवाई सेवा से जोड़ने और पहले चरण में पांच स्थानों पर हवाई सुविधाओं के विकास का निर्देश दिया।

अधिकारियों के साथ समीक्षात्‍मक बैठक करते सीएम सम्राट चौधरी। सौ-एक्‍स

अधिकारियों के साथ समीक्षात्‍मक बैठक करते सीएम सम्राट चौधरी। सौ-एक्‍स

HighLights

  1. मुख्यमंत्री ने बिहार में उड़ान योजना की समीक्षा की।

  2. सभी जिलों को हवाई संपर्क से जोड़ने का निर्देश।

  3. पहले चरण में पांच स्थानों पर हवाई सुविधाओं का विकास।

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार बिहार में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने, नए हवाई अड्डों एवं हेलीपैड के विकास के साथ छोटे शहरों एवं पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने की संभावनाओं पर निरंतर बल दे रही है।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित उड़ान योजना समीक्षा की।

उन्होंने बिहार के सभी जिले को हवाई संपर्क जोड़ने का निर्देश दिया। कहा कि पहल से विकास की संभावनाओं को बल मिलेगा।

सबेया, उलाव समेत 5 जगहों पर पहले चरण में काम 

पहले चरण में मुख्यमंत्री ने सबेया (गोपालगंज), फारबिसगंज (अररिया), किशनगंज, सारण तथा उलाव (बेगूसराय) में हवाई सुविधाओं के विकास की दिशा में आवश्यक कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया।

औरंगाबाद, बांका, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी सहित अन्य संभावित स्थलों पर हेलीपैड / हवाई सुविधा विकसित करने की संभावनाओं पर भी आवश्यक कार्रवाई करने की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया।

उन्होंने विशेष रूप से राजगीर और गया के बीच, सासाराम और कैमूर के बीच तथा शाहाबाद क्षेत्र में हेलीपैड विकसित करने की योजना पर भी कार्य करने का निर्देश दिया।

पर्यटन, व्‍यापाार एवं उद्योग को म‍िलेगी गत‍ि 

क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क के विस्तार के लिए ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे आसपास के जिलों एवं महत्वपूर्ण पर्यटन, धार्मिक तथा आर्थिक केंद्रों को भी इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हवाई अड्डों एवं हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता, स्थल की उपयुक्तता, यातायात की संभावनाओं तथा अन्य तकनीकी आवश्यकताओं का शीघ्र आकलन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार, उद्योग, निवेश, रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

स्‍थानीय अर्थव्‍यवस्‍था को म‍िलेगी मजबूती 

विशेष रूप से राज्य के पर्यटन, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने से देश-विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इस दौरान सिविल विमानन विभाग के सचिव नीलेश रामचन्द्र देवरे ने राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अनिमेष पराशर, परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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