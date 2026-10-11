डिजिटल डेस्क, पटना। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही पूरा प्रदेश मां दुर्गा की भक्ति में लीन हो गया है। रविवार को अवकाश होने के कारण श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के लिए पर्याप्त समय मिला।

आम से लेकर खास तक ने विधि-विधान से मां भगवती की आराधना कर सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पहले दिन अपने आवास लोकसेवक आवास में सपत्नी कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री ने पूजा की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कीं। तस्वीरों में वह अपनी धर्मपत्नी के साथ देवी दुर्गा की आराधना करते नजर आ रहे हैं।

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि शारदीय नवरात्र के पावन प्रथम दिवस पर लोकसेवक आवास में विधिवत कलश स्थापना कर मां दुर्गा की आराधना की।

बिहारवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना

मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से समस्त बिहारवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने अपने संदेश के अंत में 'जय मां भवानी! जय मां दुर्गे!' लिखकर प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामना दी।