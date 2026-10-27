RJD सांसद सुधाकर सिंह बनाम DG कुंदन कृष्णन विवाद पहुंचा CM तक, सम्राट चौधरी ने दिया जांच का आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। RJD सांसद सुधाकर सिंह और एसटीएफ के महानिदेशक (DG) कुंदन कृष्णन के बीच चल रहे विवाद को मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंभीरता से लिया है।

मुख्यमंत्री सचिवालय (CMO) ने संज्ञान लेते हुए छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में सांसद सुधाकर सिंह ने 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखा था।

इस पत्र में भारत भूषण तिवारी की हत्या की निष्पक्ष जांच, तत्कालीन पुलिस कमान की जवाबदेही सुनिश्चित करने और जनहित के मुद्दे उठाने के कारण भेजे गए मानहानि के नोटिस से संबंधित विषय पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी।