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बिहार में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदकवीरों का हुआ सम्मान, झंडू कुमार को 15 और सोमन राणा को मिला ₹30 लाख का चेक 

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:57 AM (IST)

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रमंडल खेल-2026 के पदक विजेता पैरा एथलीट सोमन राणा और झंडू कुमार ...और पढ़ें

सोनम राणा और झंडू कुमार को CM ने किया सम्मानित। फोटो X/samrat4bjp

सोनम राणा और झंडू कुमार को CM ने किया सम्मानित। फोटो X/samrat4bjp

HighLights

  1. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेताओं को सम्मानित किया।

  2. सोमन राणा को 30 लाख, झंडू कुमार को 15 लाख मिले।

  3. बिहार सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रमंडल खेल-2026 में पदक विजेता बिहार के पैरा एथलीट (सोनम राणा और झंडू कुमार) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को सम्मानित किया।

लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने पुरुष एफ-57 गोला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता Soman Rana को सम्मान-राशि के रूप में 30 लाख रुपये को चेक, अंगवस्त्र और प्रतीक-चिह्न भेंट किया।

पुरुष पैरा पावर-लिफ्टिंग में कांस्य पदक विजेता Jhandu Kumar को 15 लाख रुपये का चेक और बाकी चीजें दी गईं। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका अनुभव जाना। उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

खिलाड़ियों को सहयोग देगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धियां बिहार के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और देश के लिए पदक जीतने की प्रेरणा देती हैं। बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग एवं सम्मान दिया जाएगा, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

समारोह में उपस्थिति: मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह व संजय कुमार सिंह, खेल विभाग के सचिव दीपक आनंद, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रण शंकरण, कोच गौतम आदि समारोह में उपस्थित रहे।

सोमन राणा और झंडू कुमार ने अपने शानदार प्रदर्शन से न केवल देश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि बिहार को भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर गौरवान्वित किया है। आपको सम्मानित करना हम सबके लिए गौरव की बात है। - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री