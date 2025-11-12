हालांक‍ि विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने एक्जिट पोल के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने दावा किया कि चुनाव परिणाम एक्जिट पोल से कोसों दूर होंगे। उन्होंने कहा कि एक्जिट पोल सिर्फ कुछ लोगों का सर्वे मात्र है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सारे एक्जिट पोल फेल हुए हैं। इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की मतगणना के बाद विभिन्न एजेंसियों ने एक्जिट पोल (Exit Polls) में एनडीए को बढ़त दिखाई है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और विभिन्न इलाकों से जो रिपोर्ट आ रही है उससे साफ है कि लोग इस चुनाव में बदलाव के लिए मतदान किया है।

पहला हो या फिर दूसरे चरण का मतदान महागठबंधन की लहर चली है। इस बार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है।

एग्‍ज‍िट पोल में एनडीए को बढ़त

अलग-अलग एजेंसियों के एग्‍ज‍िट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाया गया है। इसमें महागठबंधन को कई एजेंसियों ने एक सौ से भी कम सीटें दिखाई हैं।

वीआइपी और जन सुराज पार्टी का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। हालांक‍ि महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री पद के उम्‍मीदवार राजद नेता तेजस्‍वी यादव ने एग्‍ज‍िट पोल को नकार दिया है।

तेजस्‍वी यादव ने सारे एग्ज‍िट पोल को फर्जी करार दिया है। उनका दावा है क‍ि महागठबंधन भारी बहुमत से विजयी होगी और 18 नवंबर को सरकार शपथ लेगी।

तेजस्‍वी ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी बातें रखीं। कहा कि ये सारे एग्‍ज‍िट पोल गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में हुआ है।

उन्‍होंने लोकसभा चुनाव के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड के एग्‍ज‍िट पोल का हवाला दिया। इस क्रम में उन्‍होंने आपरेशन सिंदूर की चर्चा भी की।

कहा क‍ि सर्वे का सैंपल साइज तो क‍िसी एजेंसी ने बताया भी नहीं। उन्‍होंने फिल्‍म एक्‍टर धर्मेंद्र की चर्चा भी इस दौरान की।