राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार भाजपा प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागर में शनिवार को चुनाव प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बीएलए-1 (बूथ लेवल एजेंट) को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सम्मानित किया। दोनों नेताओं ने इस दौरान सभी बीएलए की प्रशंसा की। पार्टी की ओर से सभी को साफा पहनाकर अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिह्न देकर अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं का कुशल प्रबंधन समारोह में आए बीएलए को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि बिहार चुनाव में मतदाताओं ने अपना जनादेश देकर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई है। लेकिन भाजपा एवं एनडीए कार्यकर्ताओं के कुशल प्रबंधन के बिना यह जीत आसान नहीं थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए के प्रचंड जनादेश में एक-एक कार्यकर्ता के जी-तोड़ मेहनत का योगदान है। दिन-रात मेहनत कर कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण प्रदर्शित करने वाले बीएलओ-1 को सम्मानित करना अद्भुत है। सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया। सम्राट ने कहा कि इन सभी को 243 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। और 202 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जीत दिलाकर उन्होंने प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया। उन्होंने सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार को विकसित बनाना है। सुझाव पर बनेगी रणनीत‍ि समारोह में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया, प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा, भाजपा के चुनाव प्रबंधन विभाग संयोजक राधिका रमण, मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार,अमित प्रकाश बबलू, प्रभात मालाकार सहित सैंकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।