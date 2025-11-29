Bihar Chunav में उत्कृष्ट प्रबंधन करने वाले भाजपा के 243 BLA-1 को प्रदेश अध्यक्ष व सम्राट चौधरी ने किया सम्मानित, सुझावों पर बनेगी रणनीति
Bihar Politics: बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 243 BLA-1 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना की और उनके सुझावों के आधार पर भविष्य की रणनीति बनाने का आश्वासन दिया। चौधरी ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार भाजपा प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागर में शनिवार को चुनाव प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बीएलए-1 (बूथ लेवल एजेंट) को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सम्मानित किया।
दोनों नेताओं ने इस दौरान सभी बीएलए की प्रशंसा की। पार्टी की ओर से सभी को साफा पहनाकर अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिह्न देकर अभिनंदन किया गया।
कार्यकर्ताओं का कुशल प्रबंधन
समारोह में आए बीएलए को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि बिहार चुनाव में मतदाताओं ने अपना जनादेश देकर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई है। लेकिन भाजपा एवं एनडीए कार्यकर्ताओं के कुशल प्रबंधन के बिना यह जीत आसान नहीं थी।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए के प्रचंड जनादेश में एक-एक कार्यकर्ता के जी-तोड़ मेहनत का योगदान है। दिन-रात मेहनत कर कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण प्रदर्शित करने वाले बीएलओ-1 को सम्मानित करना अद्भुत है।
सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया। सम्राट ने कहा कि इन सभी को 243 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी।
और 202 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जीत दिलाकर उन्होंने प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया। उन्होंने सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार को विकसित बनाना है।
सुझाव पर बनेगी रणनीति
समारोह में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया, प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा, भाजपा के चुनाव प्रबंधन विभाग संयोजक राधिका रमण, मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार,अमित प्रकाश बबलू, प्रभात मालाकार सहित सैंकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।
मंच संचालन कुमार सचिन एवं धन्यवाद ज्ञापन रविंद्र शर्मा ने किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएलए-1 द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए रणनीति का हिस्सा बनाने की घोषणा भी शीर्ष नेताओं ने की।
