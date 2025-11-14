Bihar Chunav 2025 Result Counting: राजद कार्यालय में जलता लालटेन... रुझानों पर टिकी निगाहें

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों ने पूरे राज्य के सियासी तापमान को बहुत ज्यादा गर्म है। इसी बीच पटना स्थित आरजेडी के राज्य कार्यालय में पार्टी के चुनाव चिह्न लालटेन की विशाल प्रतिमा के सामने माहौल बेहद भावुक और उम्मीदों से भरा दिखाई दे रहा है। कार्यालय परिसर में स्थापित यह प्रतीकात्मक ‘जलता लालटेन’ आज पार्टी समर्थकों के लिए उम्मीद का केंद्र बना हुआ है।

सुबह से ही बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और समर्थक कार्यालय पहुंचने लगे। जैसे-जैसे रुझान आते गए, समर्थकों के चेहरों पर उत्सुकता, चिंता और आशा का मिश्रित भाव दिखता रहा। लालटेन की प्रतिमा के पास खड़े समर्थक मोबाइल फोन पर लगातार अपडेट लेते हुए हर सीट के आंकड़े पर नजर गड़ाए हुए दिखे।

हालांकि शुरुआती रुझानों में NDA को बढ़त और JDU को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते देखने से राजद खेमे में हल्की निराशा भी दिखी, लेकिन समर्थक हिम्मत नहीं हार रहे। उनका कहना है कि “अभी पूरा नतीजा नहीं आया है, कई बार रुझान बदलते हैं।” कुछ कार्यकर्ता यह भी कहते सुने गए कि अंतिम चरण तक उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कई सीटों में मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है।

राजद कार्यालय में मौजूद नेताओं का भी यही रुख रहा। उनका कहना है कि पार्टी का वोट आधार मजबूत है और कई क्षेत्रों में मतगणना की शुरुआती राउंड्स के बाद तस्वीर बदल सकती है। वहीं, लालटेन की प्रतिमा के आसपास जमा समर्थक इसे पार्टी के “संघर्ष और प्रकाश का प्रतीक” बताते हुए कहते हैं कि यह अभी भी राजद की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है।