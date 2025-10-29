Bihar Chunav 2025: आज बिहार में होंगे राजनाथ और शाह, 3 राज्यों के CM भी संभालेंगे मोर्चा

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा के शीर्ष पांच स्टार प्रचारकों में सूचीबद्ध दो दिग्गज बुधवार को दरभंगा जिले में एनडीए प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों शीर्ष नेता में पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अतिरिक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसके उपरांत दोनों नेताओं की और दो-दो जनसभा होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमित शाह की पहली जनसभा अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में होगी। इसके उपरांत शाह समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र एवं बेगूसराय जिले के भगवानपुर में एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करेंगे। तीन जनसभाओं को संबोधित करने उपरांत शाह पटना लौट आएंगे। रात्रि विश्राम पटना में करेंगे।

बुधवार की शाम का समय रिजर्व रखा गया है। अगले दिन 30 अक्टूबर को शाह चार विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें लखीसराय, तारापुर, हिलसा एवं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से शाह एनडीए प्रत्याशियों की विजयी बनाने की अपील करेंगे।

रक्षा मंत्री की तीन जनसभा राजनाथ सिंह की पहली जनसभा हायाघाट, दूसरी बाढ़ एवं तीसरी छपरा में होगी। तीनों सीट पर क्षत्रिय बहुल (राजपूत) मतदाताओं के निर्णायक वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों ने राजनाथ सिंह की जनसभा की मांग की है। संभवत: समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही पार्टी की ओर से राजनाथ सिंह की तीन जनसभा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तीन-तीन जनसभा होगी। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की सभा तय है। पीएम इसके बाद दो अक्‍टूबर को पटना में रोड शो भी करने वाले हैं।