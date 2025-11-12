Bihar Chunav 2025: मतदानकर्मी की मौत, पथराव और गिरफ्तारी; बिहार में वोटिंग के दौरान हुईं कई घटनाएं

जागरण टीम, पटना। बंपर वोटिंग में खलल डालने का इक्का-दुक्का दुस्साहस तो हुआ, लेकिन सतर्क सुरक्षाबलों ने उन मंसूबों पर पानी फेर दिया। मधुबनी के बाबूबरही सीट के लदनियां प्रखंड के मिर्चापुर स्थित बूथ पर बार-बार चक्कर लगा रहे जटयानी के दिलकश को रोकने पर बहस के बाद पुलिस ने पिटाई कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद ग्रामीण जुट गए। पुलिस से नोकझोंक के बाद पथराव हुआ। इसमें एक पुलिस कर्मी चोटिल हो गया। एसपी योगेंद्र कुमार पहुंचे और मामले को शांत किया। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के सिसई में राजद को वोट देने के लिए पैसा बांट रहे विक्रम यादव व राजद के पंचायत अध्यक्ष तराबुल अंसारी को पुलिस ने पकड़ लिया।

थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने उनके पास से 9900 रुपये बरामद किए। शिवहर में खलल डालने के आरोप में अलग-अलग स्थानों से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसी सीट के पिपराही प्रखंड के दो बूथों पर फर्जी वोटिंग के प्रयास में चार लोग पकड़े गए।

पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग बूथों से दो फर्जी वोटर पकड़े गए। बिना उपयुक्त कारण बताए अनुपस्थित रहने के आरोप में केसरिया विधानसभा क्षेत्र में तैनात नौ मतदान कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अरवल में हृदय गति रुकने से मतदान करा रहे चुनावकर्मी की मौत अरवल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कलेर प्रखंड के मध्य विद्यालय मनेरी बिगहा के बूथ पर 48 वर्षीय शिक्षक अरविंद कुमार की मृत्यु हृदय गति रुक जाने हो गई। वे पी-2 पदाधिकारी थे और मध्य विद्यालय कल्याणपुर वंशी में पदस्थापित थे। उन्हें बूथ पर वोटरों के सत्यापन कार्य में लगाया गया था।

मंगलवार की दोपहर लगभग 12 बजे बूथ पर मतदाताओं की कतार लगी थी, वह बारी-बारी से सभी का सत्यापन कर अमिट स्याही लगाने वाले कर्मी के पास भेज रहे थे। उसी बीच वे अचेत होकर पर नीचे गिर पड़े। अरवल सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उनकी जगह रिजर्व में रखे गए दूसरे चुनावकर्मी को लगाया गया। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने पीड़ित स्वजनों को तत्काल सहायता के तौर पर 15 लाख रुपये का चेक सौंपा। पीठासीन पदाधिकारी को सीने में दर्द, उपचार के बाद फिर की ड्यूटी रोहतास में नौहट्टा हाई स्कूल में मतदान कराने आए पीठासीन पदाधिकारी कासिम नाजिम को मंगलवार को लगभग तीन बजे मतदान केंद्र पर सीने में दर्द उठा। मतदानकर्मियों ने तत्काल रेफरल अस्पताल को सूचना दी। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें पुनः मतदान केंद्र भेज दिया गया, जहां उन्होंने ड्यूटी पूरी की।

घर से मतदान को निकले बुजुर्ग ने बूथ पर पहुंचने से पहले तोड़ा दम रोहतास जिला में सासाराम विधानसभा क्षेत्र की करसेरुआ पंचायत अंतर्गत खैरा गांव में 95 वर्षीय हरिहर सिंह उर्फ हरिद्वार सिंह ने मतदान की इच्छा प्रकट की। स्वजन उन्हें ई-रिक्शा से मतदान केंद्र ले जा रहे थे। मतदान केंद्र से मात्र सौ मीटर पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

ग्रामीणों ने कहा कि जीवन के अंतिम क्षणों में लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। स्वजनों के अनुसार, उनका निधन उम्रजनित था। दो-तीन दिन से उनका खाना-पीना कम हो गया था। उठने-चलने में असमर्थ होने के कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। पंचायत सेवक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

जमुई विधानसभा के झुंडो गांव में दो समुदायों में झड़प जमुई विधानसभा क्षेत्र के झुंडो गांव में दोपहर बाद वोटिंग के दौरान दो समुदायों में झड़प हुई, दोनों तरफ से हुए पथराव में एक युवक घायल हो गया। प्रशासन ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया। यहां चार सीटों चकाई को छोड़ शेष तीन सीटों जमुई और झाझा में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई दिखी।