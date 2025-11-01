भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने को हर मोड में आगे रख रहे। जब चुनाव को ले राजनीतिक दल खुद को सक्रिय करने की तैयारी में थे और उनके बीच सीट शेयरिंग का मामला कई तरह के अटकलों के बीच था तभी नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी सभाएं शुरू कर दी। एक दिन में वह तीन से चार सभाएं करने लगे। चुनावी सभा करने में वह सभी राजनीतिक दल के नेताओं से आगे रहे।

इसी तरह रोड शो का भी मामला है। शुक्रवार को बारिश की वजह से चुनाव प्रचार को निकलने वाले सभी नेताओं का हेलीकाप्टर नहीं उड़ सका। इस वजह से सभी नेता पटना में ही रह गए। नीतीश कुमार बारिश में भी नहीं रूके। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में लोगों के बीच पहुंचे। चुनाव पर उनसे बातें की। दरभंगा में उन्होंने रोड शो भी किया। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में राेड शो करने वाले पहले नेता बने। बारिश में भी निकल गए।

एक और विषय शनिवार को आया। मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी संबोधन वाला एक वीडियो जारी कर दिया। सुबह-सुबह आए इस वीडियो में उन्होंने वोटरों से अपने कोर विषय पर बात की। उन्हें 2005 के पहले की बात याद दिलाई। महिला सशक्तीकरण, विधि व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की व्यवस्था के बारे में लाेगों को बताया। अपने खुद के वीडियो के माध्यम से चुनाव प्रचार करने वाले इस बार के विधानसभा चुनाव में वह पहले नेता बन गए।



चुनाव से जुड़ी बातों को अपने एक्स हैंडल के माध्यम से शृंखलाबद्ध तरीके से रखने में भी नीतीश कुमार पहले नंबर पर हैं। लगभग एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री ने अलग-अलग सेक्टर मसलन रोड, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए शुरू की गयी योजना आदि पर विस्तार से अपने एक्स हैंडल पर लिखना शुरू किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऐसा करने वाले नेताओं में नीतीश पहले नंबर पर हैं।