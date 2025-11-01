राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान पार्षद संजय सिंह ने भाकपा माले पर जोरदार हमला किया है। इस पार्टी को उन्‍होंने शांत‍ि और विकास विरोधी बता दिया है। उन्‍होंने शनिवार को भोजपुर व बक्सर के दो विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वह डुमरांव व संदेश विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर गए। चुनावी सभाओं में उनके निशाने पर भाकपा (माले) रही। उन्होंने कहा कि माले के लोगों को बिहार की शांति अच्छी नहीं लगती। जदयू नेता ने विपक्ष पर खूब तंज कसा।

एनडीए प्रत्‍याश‍ियों के पक्ष में मांगा वोट

संजय सिंह ने कहा कि एनडीए के सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मजबूत नेता है। ये अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र सुनहरे भविष्य के लिए और बिहार की तेज रफ्तार वाली विकास के लिए एनडीए के प्रत्याशियों को वोट दें और नीतीश कुमार की मजबूत सरकार बनाने में अपनी सहभागिता दें। माले के लोगों को विकास से लेना देना नही है। ये विकास के सबसे बड़े रोड़ा है। ये लोगों के साथ छलावा करते है। गरीब लोगों को धोखा देते है। गरीबो के असली मसीहा मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार है। आज बिहार में गरीबों को मुफ्त भोजन, मुफ्त इलाज, मुफ्त आवास, मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संभव हो पाया है। सड़क से लेकर स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा, विध‍ि व्‍यवस्‍था समेत अन्‍य क्षेेत्र में आए बदलावों की चर्चा भी उन्‍होंने की।