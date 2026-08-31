पटना में मुख्य पार्षदों का शक्ति प्रदर्शन, अधिकार और सुरक्षा को लेकर महासंघ ने बिहार सरकार के सामने रखीं 7 मांगें

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के नगर निकायों में निर्वाचित मुख्य पार्षदों ने अपने अधिकार, वित्तीय शक्तियां, सुरक्षा और नगर निकायों की स्वायत्तता को लेकर आवाज बुलंद की है। सोमवार को पटना के विद्यापति भवन में मुख्य पार्षद महासंघ की राज्यस्तरीय संगोष्ठी में विभिन्न नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष कुमार राघवेंद्र राघव ने की। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शहरों के विकास और नागरिक सुविधाओं में तेजी लाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके वैधानिक अधिकार प्रभावी रूप से मिलना जरूरी है। ‘जिम्मेदारी है तो अधिकार भी मिलें’, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल महासचिव किरण उपाध्याय ने सशक्त स्थायी समिति के अधिकार, मुख्य पार्षद की भूमिका और प्रशासनिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका मजबूत किए बिना शहरी विकास को अपेक्षित गति देना मुश्किल है।

संगोष्ठी में सचिव डेजी कुमारी, सचिव-सह-मीडिया प्रभारी सचिन गुप्ता, कोषाध्यक्ष अर्चना कुमारी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने नगर निकायों के संचालन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को सामने रखा। चेक पर संयुक्त हस्ताक्षर से लेकर डोंगल तक, वित्तीय अधिकार की मांग महासंघ ने सरकार के सामने सात प्रमुख मांगें रखीं। इनमें सशक्त स्थायी समिति के अधिकार स्पष्ट करने और मुख्य पार्षद को नगर निकाय के चेक पर संयुक्त हस्ताक्षर का अधिकार देने की मांग प्रमुख रही।

भुगतान प्रक्रिया में आवश्यक वित्तीय अधिकार और डोंगल सुविधा देने तथा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की समितियों में मुख्य पार्षदों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। वाहन, सुरक्षा और अंगरक्षक की मांग, हथियार लाइसेंस में प्राथमिकता नगर पंचायतों के मुख्य पार्षदों को नगर निगम और नगर परिषद की तर्ज पर सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की मांग भी उठी। इसके साथ मुख्य पार्षदों की सुरक्षा मजबूत करने और जरूरत के अनुसार अंगरक्षक उपलब्ध कराने की मांग की गई।

महासंघ ने पात्रता और आवश्यकता के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया में मुख्य पार्षदों को प्राथमिकता देने की मांग भी सरकार के सामने रखी। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही के अनुरूप अधिकार व सुरक्षा की स्पष्ट व्यवस्था जरूरी है।

महासंघ बोला- अधिकार स्पष्ट होंगे तभी तेज होगा शहरों का विकास महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि नगर निकाय लोकतांत्रिक व्यवस्था की अहम कड़ी हैं। विकास योजनाओं को जमीन पर तेजी से उतारने के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अधिकार एवं जिम्मेदारियों की स्पष्ट व्यवस्था जरूरी है।