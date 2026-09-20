कारोबार में AI लाएगा क्रांति! बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की वर्कशॉप में स्मार्ट और तेज बिजनेस का खुला राज

जागरण संवाददाता, पटना। बदलते कारोबारी माहौल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का व्यावहारिक इस्तेमाल कारोबारियों और उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

बिहार चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से शनिवार को “व्यावसायिक कार्यों में AI का व्यावहारिक उपयोग” विषय पर कार्यशाला सह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसमें साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ) के निदेशक संजय कुमार ने विभिन्न AI टूल्स और जेनरेटिव AI के व्यावसायिक इस्तेमाल की जानकारी दी।

चैंबर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि AI अब केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। छोटे और मध्यम उद्यम भी इसका इस्तेमाल कर समय और लागत बचाने के साथ कार्यक्षमता व उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ कारोबारियों को डिजिटल ट्रांसफार्मेशन के लिए तैयार करना जरूरी है।

चैंबर की आइटी उपसमिति के चेयरमैन अखिलेश कुमार ने बताया कि AI के माध्यम से ई-मेल व पत्राचार तैयार करने, रिपोर्ट व प्रस्तुति बनाने, बाजार अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कार्य तेजी से किए जा सकते हैं।