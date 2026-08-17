बिहार में जनगणना को लेकर बड़ा आदेश, बीडीओ-सीओ समेत इन कर्मचारियों का मार्च तक नहीं होगा तबादला

राज्य ब्यूरो,पटना। भारत की जनगणना 2027 को लेकर बिहार में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार यह रोक 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।

इस आदेश की प्रति संबंधित विभागों के शीर्ष पदधारकों को भेज दी गई है। सरकार का उद्देश्य जनगणना की लगातार चलने वाली प्रक्रिया को तबादले के कारण प्रभावित होने से बचाना है।

बीडीओ-सीओ भी रोक के दायरे में

तबादले पर रोक के दायरे में वे सभी अधिकारी-कर्मचारी आएंगे, जिन्हें जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

इसमें शिक्षक और सामान्य कर्मचारी भी शामिल हैं। अधिकारियों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के अलावा कार्यपालक पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

इन अधिकारियों को जनगणना कार्य के लिए चार्ज ऑफिसर नामित किया गया है। जिला और प्रखंड स्तर पर बनाए गए जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त विभिन्न विभागों के कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू होगा।

डीएम पर लागू नहीं होगी तबादले की रोक

जिलाधिकारी को जिले का प्रधान जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है, लेकिन उन्हें तबादले पर रोक वाली सूची में शामिल नहीं किया गया है।

वहीं, जनगणना कार्य के लिए अलग-अलग विभागों से जिला एवं प्रखंड जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को रोक के दायरे में रखा गया है।

सरकार का मानना है कि जनगणना जैसी बड़ी प्रक्रिया में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच लगातार समन्वय जरूरी है। ऐसे में बीच में तबादला होने से काम की निरंतरता प्रभावित हो सकती है।

जरूरत पड़ी तो ट्रांसफर की अनुमति संभव

हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों में तबादले का विकल्प पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। विशेष स्थिति में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित स्तर से अनुमति लेनी होगी।